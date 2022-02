Vereador Sávio Neto de Vardo diz que ainda não foi oficialmente notificado da decisão judicial

O vereador Sávio Neto de Vardo (PSC) divulgou uma nota na manha desta sexta-feira (04) informando que até o momento, não foi comunicado oficialmente da decisão judicial e espera com cautela e tranquilidade, para que possa acionar sua equipe jurídica e entrar com recurso cabível neste caso.

Na nota, o parlamentar diz que “a vontade do povo, sem dúvidas, prevalecerá neste momento, pois a sua votação no pleito de 2020, bem como sua diplomação e posse, refletem a idoneidade da sua campanha”. Ele conclui dizendo que permanecerá atuando em favor do povo aracajuano.