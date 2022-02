Crediamigo BNB oferece vantagens para renegociação de dívidas

Prazo para renegociação segue até 30 de junho. O cliente com parcelas em atraso também pode ganhar até 24 meses para quitar operação

Os clientes do Crediamigo do Banco do Nordeste que estão com parcelas em atraso e desejam regularizar a situação podem renegociar suas dívidas em condições especiais. Entre as vantagens está a possibilidade de amortizar a partir de 10% do saldo devedor e prorrogar o prazo de pagamento em até 24 meses. Outros benefícios são a carência de 60 dias para início das novas parcelas e financiamento dos valores referentes às taxas de administração de crédito e seguro prestamista. As ofertas fazem parte da campanha de renegociação que segue até 30 de junho.

Podem ser beneficiados com a campanha clientes com parcelas em atraso, desde que a dívida já não tenha sido renegociada em outras duas ocasiões. Estas condições não se aplicam as operações contratadas com recursos do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste (FNE). Para saber se microempreendedor se enquadra nas condições, o cliente deve entrar em contato com o Banco pelos canais digitais (whatsapp 085 9973-0700 e App Crediamigo) ou diretamente com o agente de microcrédito do programa.

Maior programa de microcrédito produtivo e orientado da América do Sul, o Crediamigo conta com uma carteira ativa de mais de 2,4 milhões de clientes, residentes em todos os estados nordestinos e em parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Segundo o superintendente de Microfinança e Agricultura Familiar do BNB, em exercício, Céliton Nogueira, a ação reforça o papel da instituição como instrumento de desenvolvimento da Região. “As medidas do Crediamigo ajudam a reduzir o endividamento das famílias e podem contribuir com o fortalecimento das suas atividades produtivas, a partir da reorganização do fluxo de caixa com a nova carência para pagamento e possibilidade de novas concessões de crédito”, assegura o gestor.

Campanha inclui clientes em dia

A campanha de renegociação do Crediamigo também contempla clientes que estão em dia com as obrigações, mas que tenham expectativa de enfrentarem problemas financeiros nos próximos meses. O BNB está oferecendo a esses clientes novos prazos para as parcelas programadas. Nesse modelo de renegociação, eles pagam 20% do valor da parcela e ganham novo prazo de até 24 meses. Isso evita que o cliente perca os benefícios de adimplência do programa. Nesse caso, também estão excluídas as operações com recursos do FNE.

Banco do Nordeste