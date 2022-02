FSF e Confiança participam reunião que mudou fórmula Série C

O Campeonato Brasileiro da Série C, vai ter outra fórmula de disputa em 2022. O martelo foi batido, com muito debate e votações apertadas, na tarde desta sexta-feira, em reunião entre os 20 clubes que vão disputar a edição deste ano e a CBF. De forma virtual, o presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF) Milton Dantas acompanhou todos os debates da reunião, ele esteve participando das discussões ao lado do presidente da Associação Desportiva Confiança, Hyago França.

Com a alteraçao saem os dois grupos de 10 na primeira fase, e entra um turno único, com todos jogando contra todos. Os 10 melhores ranqueados do torneio jogam 10 jogos em casa e 9 partidas fora, enquanto o restante faz 10 jogos fora de casa e 9 em seus domínios. Ao invés de dois grupos de dez times, agora serão todos contra todos em turno único. Os oito melhores se classificam para o quadrangular do acesso, enquanto que os quatro últimos da primeira fase serão rebaixados para a Série D, em 2023.

A segunda fase será igual à do ano passado. Com oito times avançando de fase, o torneio vai ter dois quadrangulares do acesso, em jogos de ida e volta. Os dois melhores de cada chave, sobem para a Série B. O líder de cada quadrangular ao final dos jogos da segunda fase fazem a final da competição. Os quatro piores da primeira fase, que terá 19 rodadas, caem para a Série D. A mudança da fórmula de disputa foi concretizada após uma votação acirrada. Doze clubes votaram a favor das 19 rodadas na primeira fase.

Fonte e foto FSF