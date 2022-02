Governo divulga cronograma entrega de cartões a beneficiários do Mão Amiga Bacia Leiteira

Mais de mil pequenos criadores recebem cartões com saldo de duas parcelas acumuladas

Na próxima semana, a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS) realiza a entrega dos cartões do Programa Mão Amiga Bacia Leiteira ao segundo lote de beneficiários inscritos. Ao todo, recebem 1.150 pequenos criadores, que se inscreveram após o pagamento da primeira parcela. Os cartões já serão entregues com o saldo de R$ 500, referente às parcelas de dezembro e de janeiro. A nova vertente do programa foi lançada pelo Governo de Sergipe para auxiliar criadores do Alto Sertão afetados pela escassez ou excesso hídrico.

As entregas terão início às 08h30, conforme o seguinte cronograma: na terça-feira (08), serão entregues 189 cartões em de Nossa Senhora da Glória, na quadra da Praça de Eventos; e 132 no CEASA de Monte Alegre de Sergipe. Na quarta (09), recebem os 181 beneficiários de Gararu, no Ginásio de Esportes do Município; e os 189 produtores rurais de Porto da Folha, na AABB. As entregas se encerram na quinta-feira (10), em Poço Redondo, onde recebem 341 beneficiários na Quadra de Esportes do Colégio Municipal Menino Deus; e em Canindé de São Francisco, onde os 118 beneficiários receberão os cartões no Ginásio de Esportes local.

Com o pagamento deste lote de beneficiários, o Governo de Sergipe soma um investimento superior a R$ 1,6 milhão, iniciado na ultima semana, com o pagamento da segunda parcela do programa para o primeiro lote do Mão Amiga Bacia Leiteira (em 28 de janeiro); e o pagamento da terceira parcela para os trabalhadores rurais do Mão Amiga Laranja (em 31 de janeiro).

De acordo com a gerente do Programa Mão Amiga na Diretoria de Inclusão Produtiva da SEIAS, Maria Auta Carvalho, com essas entregas, a SEIAS iguala as parcelas pagas a todos os beneficiários. “Como as inscrições se encerraram no início de janeiro, sabemos que não haverá novos inscritos nesta edição. Então podemos dizer que estamos com todos os beneficiários de posse das duas primeiras parcelas. No final deste mês, todos receberão a terceira parcela do benefício, no valor de R$ 250”, conclui.

