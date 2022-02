Motorista embriagado é preso após provocar acidente de trânsito no Bairro Santo Antônio

Um condutor embriagado foi preso na noite desta sexta-feira (04) após provocar um acidente de Trânsito em Aracaju.

As informações passadas por policiais da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) são de que o acidente foi registrado por volta das 21 horas, quando um veículo Spin, com placa de táxi , colidiu na traseira de outro veículo no Bairro Santo Antônio, na capital.

O condutor do Spin fez o teste do etilometro (bafômetro) e foi constatado 0.75 mg/ l de álcool expelido no ar, tendo que ser conduzido a delegacia pelo crime de embriaguez ao volante.

Ninguém se feriu, sendo registrado apenas danos materiais.

A CPTRAN está a disposição da sociedade, 24 horas por dia e sete dias por semana através do 190 da polícia militar.

Com informações e foto da CPTran