Prefeito de Telha se reúne com comerciantes da Prainha da Adutora

O prefeito Flávio Dias, juntamente com os secretários municipais, reuniu-se na manhã desta sexta-feira, 4, na sede da Câmara Municipal de Telha, com os donos de bares e restaurantes que possuem comércios às margens do Rio São Francisco, precisamente na Prainha da Adutora. No dia 12 de janeiro, a Chesf emitiu um alerta anunciando o aumento da vazão média diária da Hidrelétrica de Xingó para 4.000m3/s.

Com a chegada das águas, os ribeirinhos vêm enfrentando o aumento expressivo que afetou a localidade, que recebia milhares de turistas cotidianamente e tinham o comércio como sua fonte de renda. À vista disso, os comerciantes se viram acuados tendo que evacuar o local e evitando, assim, maiores transtornos ocasionados pela inundação.

Preocupado com a situação, o prefeito convocou uma reunião que discutiu estratégias que visam amenizar os impactos causados pela cheia. De antemão, ficou acordado que a Prefeitura irá enviar na próxima terça-feira, 8, à Câmara Municipal, um Projeto de Lei que visa beneficiar as famílias com o auxílio de um salário mínimo (R$ 1.212,00), além de cestas básicas para os proprietários e funcionários dos bares.

O período de ajuda valerá até que os comerciantes consigam voltar à rotina de trabalho. Ainda na oportunidade, o prefeito concedeu um prazo de seis meses de carência para o pagamento dos alvarás de funcionamento. Outro acordo feito com os comerciantes, foi que todos os bares terão que renovar seus cadastros e se formalizar de acordo com a Lei Municipal.

“Prestar o auxílio necessário para essas famílias que foram afetadas é o objetivo da gestão. Destaco que continuamos monitorando o local, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC). O departamento está trabalhando diurnamente a fim de evitar maiores problemas para o nosso povo”, disse o prefeito Flávio, na reunião.

Participaram do encontro: o prefeito Flávio Dias; o vice-prefeito, Bidolo Freire; a secretária da Assistência Social, Priscila Dias; o secretário de Turismo, César Dias; o secretário de Governo, José Nunes; o vereador Alan Santana e comerciantes.

Texto e foto: Ascom PMT