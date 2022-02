Prefeito Marcos Santana enaltece figura de Jackson Barreto durante inauguração de escola

Na tarde desta sexta-feira (04), durante inauguração da Escola Municipal Profeddora Terezita Paiva, no Povoado Pedreira, em São Cristóvão, o prefeito Marcos Santana (MDB), um dos mais bem avaliados gestores municipais de Sergipe, enalteceu a história de luta do ex-governador e do maior líder popular da história política de Sergipe, Jackson Barreto (MDB).

No discurso, Marcos Santana falou da satisfação da presença de Jackson no ato público, bem como destacou a importância do ex-gestor estadual desde o período da Ditadura Militar até os dias atuais.

Marcos explanou acerca da carreira política de Jackson Barreto com passagens pela Câmara de Vereadores, vice e prefeito de Aracaju, pelos cargos de vice e Governo de Sergipe, além da Câmara Federal.

Jackson Barreto colocou o nome à disposição como pré-candidato a senador nas eleições deste ano.