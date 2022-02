Deputado Rodrigo Valadares diz que “algumas mentiras, causaram grande confusão no PTB”

O deputado Rodrigo Valadares (PTB) divulgou uma nota afirmando que “é mentira que representantes da nova gestão do PTB tenham pedido a prisão do ex-Deputado Roberto Jefferson”.

O deputado diz que “nos últimos dias, a divulgação de algumas mentiras, causou grande confusão no PTB. Então, é importante colocar os pontos nos is”.

Segundo Rodrigo “é mentira que representantes da nova gestão do PTB tenham pedido a prisão do ex-Deputado Roberto Jefferson. Foi pedido apenas o restabelecimento da ordem para que a Presidente do partido possa trabalhar.

O pedido só foi apresentado à Justiça, segundo Rodrigo, porque alguns descontentes resolveram impedir o acesso da Presidente Graciela Nienov às dependências do partido. O que é um completo absurdo. Como se não bastasse, o grupo dos descontentes vem forçando a barra para tirar a Presidente e impor um nome da preferência deles. Isso não é nada democrático, nem mesmo legal”.

Rodrigo conclui dizendo que “Graciela Nienov foi eleita em uma Convenção Nacional do PTB há dois meses. Qualquer mudança agora é virada de mesa. É ilegal. E, claro, será repelida pela Justiça. O resto é boato”.