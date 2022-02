Matrículas para novos alunos da rede municipal de Socorro serão realizadas on-line a partir de 2ª

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), disponibiliza a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro, o site para solicitação de matrículas da Rede Municipal de Educação, para os novos alunos ou egressos de outras redes.

A pré-matrícula será realizada on-line e após a solicitação, os pais e/ou responsável legal devem comparecer às unidades de ensino da Rede Municipal, no período de 14 a 25 de fevereiro, para apresentação dos documentos e conclusão das matrículas dos alunos.

Os documentos obrigatórios dos alunos são: duas fotos 3×4; cópia da Certidão de Nascimento; cópia do RG; cópia do CPF; cópia do Cartão de Vacinação atualizado; comprovante do Número de Identificação Social (NIS); cópia do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e Transferência ou Declaração de Escolaridade.

Já para os pais e/ou responsável legal, os documentos são: cópia do RG; cópia do CPF; comprovante do NIS, quando for o caso; comprovante de residência no nome dos pais ou responsável legal (água, luz, telefone ou contrato de locação), atualizado ou no máximo de 03 (três) meses; telefone para contato, preferencialmente celular, e e-mail dos pais ou responsável legal; termo de Guarda, definitivo ou provisório, declaração de responsabilidade ou declaração parental (são considerados responsáveis, para fins de matrícula, os avós e tios biológicos).

No ato da solicitação da pré-matrícula on-line, o solicitante deve ficar atento para as idades, séries e etapas. Confira abaixo.

Berçário: de 6 meses de idade a 1 ano.

Infantil I: 1 ano de idade (completado até 31 de março).

Infantil II: 2 anos de idade (completos até 31 de março).

Infantil III: 3 anos de idade (completos até 31 de março).

Pré I: 4 anos de idade (completos até 31 de março).

Pré II: 5 anos de idade (completos até 31 de março).

1º ano: 6 anos de idade (completos até 31 de março).

EJA – Educação de Jovens e Adultos

1ª FASE

1ª Etapa corresponde à antiga 1ª série ou 2º ano.

2ª Etapa corresponde à antiga 2ª série ou 3º ano.

3ª Etapa corresponde à antiga 3ª série ou 4º ano.

4ª Etapa corresponde à antiga 4ª série ou 5º ano.

2ª FASE

1ª Etapa corresponde à antiga 5ª série ou 6º ano.

2ª Etapa corresponde à antiga 6ª série ou 7º ano.

3ª Etapa corresponde à antiga 7ª série ou 8º ano.

4ª Etapa corresponde à antiga 8ª série ou 9º ano.

Para solicitar a pré-matrícula acesse: http://semedsocorro.com.br/matricula2022