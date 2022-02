Prefeitura de Aracaju realiza Dia D da vacinação infantil

Buscando ampliar o número de aracajuanos imunizados contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizou nesta sábado, 5, entre 8h e 16h, o Dia D de vacinação infantil, para crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades.

Para a imunização é necessária a apresentação do RG e CPF, caso a criança possua, cartão de vacinação, Cartão do SUS, se houver, e documentação dos pais ou do responsável, que é documento com foto e comprovante de residência de Aracaju.

O Shopping Jardins, e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Celso Daniel (Santa Maria), Santa Terezinha (Robalo), Geraldo Magela (Orlando Dantas), Ávila Nabuco (Médici), Edézio Vieira (Siqueira Campos), José Calumby (Bugio), José Machado (Santos Dumont) e Carlos Fernandes (Lamarão) for definidos como locais de vacinação.

Helber e Michele Ribeiro, pais das gêmeas Pietra e Valentina, de 7 anos, escolheram o Shopping Jardins e comemoram a sensação de segurança que a vacina traz.

“É uma emoção grande porque a gente se sente mais seguro com tudo o que a gente está passando. É importante que todo mundo vacine seus filhos para que a gente tenha uma imunidade maior e possamos voltar à normalidade”, fala Helber.

Andreza Carvalho, mãe de Melissa Carvalho, de 5 anos, escolheu o mesmo local e faz um alerta para outros pais. “Os pais precisam ter a conscientização de que a vacina salva. Eu tive prazer em trazer minha filha aqui, até porque eu já tive parente que faleceu por conta da Covid. A vacinação é de suma importância”.

Na UBS Geraldo Magela, Adelson da Costa levou o filho Heitor para imunizar-se, como forma de promover um retorno às aulas presenciais mais seguro.

“A vacinação é muito importante, ainda mais agora que vão voltar às aulas. É preciso que as crianças estejam em segurança”, ressalta.

Eliane Felipe, mãe de Lucas Felipe, também vacinado na UBS Geraldo Magela, diz estar aliviada por ter aguardado por esse momento ansiosamente. “É uma alegria, a gente esperou muito por esse momento, é muito importante”.

O cronograma para a população 12+ será retomado na segunda-feira, dia 7, voltado a adolescentes com idade entre 12 e 17 anos e pessoas acima de 18 anos, incluindo gestantes, puérperas e lactantes, nas Unidades Básicas de Saúde.

Para a segunda dose, estão aptos os que tomaram a primeira dose de Pfizer há mais de 21 dias e os que tomaram a primeira dose de AstraZeneca e CoronaVac. Os locais e horários seguem os mesmos para os que irão receber a primeira dose.

Já a terceira dose está disponível para a população geral, profissionais de saúde e com mais de 60 anos, que tomaram a segunda dose de Pfizer, AstraZeneca ou CoronaVac há quatro meses. No caso dos imunocomprometidos, o prazo diminui e podem receber a dose de reforço contra covid-19 a partir de 28 dias do recebimento da segunda dose.

Foto: Marcelle Cristinne

Fonte SMS