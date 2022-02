Sealba Agroshow: participantes devem fazer o cadastro on-line. Veja programação oficial

A Federação de Agricultura e Pecuária de Sergipe (Faese) orienta a todos que participarão do Sealba Agroshow, realizarem o cadastro on-line através do site oficial ( https://faese.org.br/sealbaagroshow/ ). Produtor Rural, Técnico, Estudante, Visitante (Público Geral), Imprensa e Expositor, devem fazer o cadastro prévio.

O cadastramento é gratuito e dá acesso a todas as áreas da feira. O evento acontecerá de 10 a 12 de fevereiro, das 8h às 18h, no Parque Cunha Menezes, às margens da BR 235, km 63, em Itabaiana.

O maior show de agronegócio da região é uma grande oportunidade para realizar negociações com condições exclusivas e se atualizar com as novidades e lançamentos do mercado. Para os que não se inscreverem antecipadamente, haverá cadastramento presencial e gratuito na entrada.

Seguindo a resolução nº 39 do Governo de Sergipe, será exigido o comprovante de vacinação contra o Covid-19 com duas doses ou dose única ou exame negativo antígeno ou RT-PCR realizado nas últimas 48 horas. Além do evento ser realizado a céu aberto, será disponibilizado álcool em gel por toda a parte e haverá exigência da utilização de máscara e do respeito ao distanciamento social.

Programação Oficial

O horário de funcionamento do Sealba Agroshow será das 8h às 18h.

10/02 às 9h – Encontro dos Secretários Municipais de Agricultura

Após muito tempo sem ocorrer, essa reunião terá a apresentação das políticas públicas atuais e construção de planos de desenvolvimento agropecuário dos municípios sergipanos.

11/02 às 9h – Abertura Oficial e Encontro do Agro com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

O objetivo é discutir o que está em pauta do setor agropecuário no congresso, além de aproximar os produtores rurais dos gestores de instituições parceiras e dos poderes públicos.

12/02 às 9h- Encontro do Agronegócio Sergipano

Panorama do mercado de grãos -Pesquisador Mauro Osaki (Cepea/USP)

Perspectivas para o mercado pecuário -Lygia Pimentel (Diretora da Agrifatto)

Manejo Racional de Pastagens: Resultados da aplicação no Sealba -Engenheiro Agrônomo André Sorio (Sebrae)

Além dessa programação oficial, o Sealba AgroShow contará também com palestras de temas voltados para sustentabilidade na agricultura, tendências, Turismo Rural, Agricultura Familiar, além de Perspectivas sobre o clima para 2022, acesse programação completa: https://faese.org.br/sealbaagroshow/programacao/

Realização

O Sealba AgroShow é uma realização da Faese com a correalização do Sebrae Sergipe, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/Sergipe) e a Prefeitura de Itabaiana, além do patrocínio do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e além do Banco do Estado de Sergipe (Banese), Banco do Nordeste e Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Foto assessoria

Por Sâmara Fagundes