Secretaria de Turismo solicita à Gol retorno do voo Aracaju-Brasília e melhorias na malha aérea

Secretário Sales Neto esteve reunido com representantes da empresa em São Paulo

O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, esteve na sexta-feira(04), na sede da Gol Linhas Aéreas, em São Paulo, para uma reunião com o gerente da Gol na América Latina, Ciro Camargo; o gerente, Bruno Balan; e o analista de Comunicação, Matheus Trevizani.

O motivo da reunião foi para solicitar a retomada do voo comercial entre Aracaju – Brasília, tendo em vista à necessidade da ampliação da malha aérea, visto que o Estado tem dado incentivos fiscais para o querosene da aviação. “O voo Aracaju-Brasília é muito importante para nosso turismo porque conecta um importante mercado com a nossa capital, atraído por nossas praias, além de que, o Aeroporto de Brasília possui conexões entre vários estados do país, podendo ligar Sergipe a qualquer estado brasileiro com apenas uma conexão”, destacou o secretário Sales Neto.

Nesta reunião também foi solicitado um plano de marketing ao analista de Comunicação da Gol, Matheus Trevizani, para uma ação nas redes sociais da companhia aérea, além de ações com influenciadores digitais e a veiculação do Destino Sergipe no canal TBC Trip Brasil. Ficou acordado também, uma ida dos representantes da Gol a Aracaju, para uma apresentação da nova malha aérea, assim que ela estiver pronta.

Fonte e foto assessoria