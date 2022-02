SES e UNACON realizam mobilização no Centro de Oncologia do Huse

Na ocasião, foram distribuídos lenços, além de homengens aos pacientes

Nesta sexta-feira, 04, Dia Mundial do Câncer, foi realizada a mobilização com orientações e cuidados em relação ao câncer, além de homenagear os pacientes oncológicos. A ação ocorreu na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse). “Vá de lenço” é uma campanha da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. O objetivo da ação é chamar a atenção para a prevenção da doença.

A campanha consiste, principalmente, em convidar pacientes, população geral, profissionais de saúde, hospitais e demais instituições do ramo, artistas, organizações de apoio ao paciente e empresas a postarem fotos usando um lenço, marcando a hastag #vádelenço e compartilhando iniciativas de prevenção do câncer. Nessa manhã foram distribuídos lenços para os profissionais de saúde e para os pacientes da unidade.

A paciente oncológica na Unacon do Huse há 5 anos, e uma das principais lideranças em Sergipe sobre a luta contra o câncer, Edilma Maria, ressalta a qualidade no atendimento aos pacientes oncológicos e o quão emocionante é para ela participar dessa campanha. “Eu tive queda de cabelo três vezes, eu usei lenço, usei peruca, e hoje eu estou colocando esse lenço, mas já com o meu cabelo natural, para mim, é uma grande emoção. Eu nunca desanimei, eu colocava meus lenços e me sentia ainda mais bela. Hoje, quando eu tomo a quimioterapia, é o dia mais feliz da minha vida, eu coloco a melhor roupa, o câncer não é o fim, é preciso ter fé para vencer”, afirmou.

Adotar hábitos como, alimentar-se de maneira saudável, praticar atividades físicas, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, evitar a exposição ao sol entre 10h e 16h e usar sempre proteção adequada, vacinar-se contra o HPV e contra a Hepatite B, mulheres entre 25 e 64 anos devem realizar o exame preventivo do câncer do colo do útero, são medidas que estão dentro dessa prevenção.

O superintendente do Huse, Walter Pinheiro, destaca a importância de ações como esta no fortalecimento da luta contra o câncer e lembrou que a Unacon possui resultados excelentes em termos qualitativos e quantitativos, como o grande número de pacientes atendidos, a unidade é a maior referência no Estado de Sergipe no tratamento oncológico. “ É importante observar que um ato como este é importante para reforçar a luta e combate ao câncer dos pacientes oncológicos, atos como distribuir um lenço, fazer um desfile, traz sorrisos e alegria, não só para os pacientes, mas também para os que aqui trabalham, importante relembrar e reforçar os cuidados com a saúde, hábitos saudáveis para incentivar a prevenção”, disse.

A coordenadora da Unacon do Huse, Meire Jane Oliveira, destaca a importância dessa campanha para prevenção ao câncer. “Essa campanha vá de lenço, serve para chamar a atenção da população para esse autocuidado, principalmente, na adoção de hábitos saudáveis, que contribuem para a prevenção ao câncer.” disse a coordenadora.

A médica do Centro de Oncologia do Huse, Juliana Brunow Nogueira, reforça a importância do diagnóstico precoce de câncer. “Quando é descoberto tardiamente, em estágio muito avançado, perdemos a oportunidade de oferecer um tratamento curativo para vários pacientes, pelo fato deles chegarem com a doença muito avançada, por vários motivos, questão cultural, pela dificuldade de acesso aos médicos. Essa data em especial de conscientização sobre o câncer, não é só para falar sobre tratamento, é para falar sobre diagnóstico precoce, sobre acesso, é lembrar de que os pacientes precisam chegar em tempo aos Centros de Referência para ser tratado precocemente, e ter assim uma grande chance de cura. Também é importante lembrar que o tratamento por um todo é sempre multidisciplinar para o paciente oncológico”, informou.

Foto Valter Sobrinho