Aluno  do Colégio Delmiro de Miranda Britto é premiado

Kaike Júnior levou o prêmio de melhor obra da quinta edição da AVIE! Artes Visuais na Escola. A exposição fica em cartaz até o dia 4 de março

Para celebrar a arte e o talento dos jovens estudantes da rede estadual, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) abriu oficialmente nesta sexta-feira, 4, a quinta edição da exposição AVIE! Artes Visuais na Escola, que segue até o dia 4 de março, na Galeria J. Inácio, na Biblioteca Pública Epiphânio Dória, em Aracaju. No local, estão sendo expostas 44 obras, cujo destaque ficou com o aluno Kaike Júnior Silva de Jesus, do Colégio Estadual Delmiro de Miranda Britto, em Canindé de São Francisco, que alcançou a maior pontuação no processo de avaliação e seleção. O primeiro colocado foi agraciado com um notebook, e todos os participantes selecionados receberam certificado de participação.

“Estou muito feliz com esse resultado. Não imaginava que poderia ganhar. Todas as obras foram muito bem feitas, todos são merecedores de estarem aqui”, destacou o estudante Kaike Júnior Silva, após ser anunciado como vencedor da Exposição AVIE. O jovem, que é apaixonado pela arte desde os cinco anos de idade, apostou em uma ilustração sobre um tema bastante atual: a pandemia e os seus efeitos. “A minha ideia foi retratar os sentimentos, as emoções que vivemos neste período, por tudo aquilo que passamos e as perdas. A arte nos proporciona isso. Por meio dela podemos expressar o que aconteceu, e por isso achei interessante trazer esse tema”.

O superintendente executivo da Seduc, professor José Ricardo de Santana, enalteceu o potencial artístico dos estudantes da rede estadual e falou sobre a importância da manutenção de projetos que evidenciam os talentos dentro da escola. “Esse é o tipo de ação em que a gente acredita muito e tem apostado firmemente. Parabéns aos alunos, sobretudo aos seus educadores que os incentivam e às suas escolas que os apoiam. Esses trabalhos têm qualidade e potencial”. O gestor estava acompanhado da coordenadora do Serviço de Apoio à Gestão, Maisa Alva Fernanda, que, na ocasião, representou a diretora do Dase, Eliane Passos.

A diretora da Galeria J. Inácio, Jane Junqueira, em seu discurso, destacou a importância do projeto AVIE!, e também referenciou os educadores e os artistas sergipanos, que tanto incentivam e servem de inspiração para os jovens artistas. “A arte está no cotidiano de todo mundo, mas vocês são diferenciados porque têm o dom. Estamos felizes com essa parceria e com a abertura de nossa galeria para celebrar todos esses trabalhos”, declarou

A exposição

Representadas por uma grande diversidade artística, as obras expostas não tiveram restrição de tema e dimensão. Durante o processo de inscrição, foram aceitos trabalhos dentro das linguagens artísticas: pintura, fotografia, desenho, imagem digital, colagem e escultura. Além disso, a produção também não precisava ser inédita, sendo necessário que fosse da própria autoria do estudante. O objetivo é fomentar a produção artística, nos níveis amador e profissional, contribuindo para a identificação de novos talentos nas artes visuais sergipanas.

O estudante Daniel Ciriaco, do Colégio Estadual Tobias Barreto, em Aracaju, que teve duas obras selecionadas para a exposição, falou da emoção de participar do projeto. “Fiquei muito emocionado quando soube que fui selecionado e que iria expor meu trabalho. Isso para mim é um grande reconhecimento. Sempre gostei de me expressar artisticamente, e a fotografia é uma paixão”.

A jovem Érica Dayanne de Amorim Cordeiro, do Centro de Excelência Dom Luciano, de Aracaju, também participa da exposição com duas obras. Ela explicou que começou a pintar durante a pandemia, período em que ela foi apropriando a sua técnica. Para participar da quinta edição da AVIE!, ela foi inspirada pelo projeto Vitrine Literária, que em 2021 homenageou os 100 anos da semana de arte moderna. “É muito bom ter esse reconhecimento. Participei da última edição e ganhei, e estar mais uma vez aqui é muito importante”.

De acordo com o professor Marcelo Prudente, coordenador da exposição, desde a primeira edição a Seduc tem buscado tornar o espaço da AVIE! uma vitrine da expressão dos estudantes artistas visuais da rede estadual. “A proposta também tem como objetivo descobrir novos artistas de partes do estado aonde muitas vezes essa expressão artística não chega, como municípios e povoados distantes dos grandes centros. Além de estimular os professores a engajar os estudantes na prática e reflexão artística, convidamos, inclusive, os corpos discente e docente a visitarem a exposição durante seu período de exibição, participando das atividades educativas no espaço da Galeria J. Inácio”, concluiu.

A visitação estará aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, até o dia 4 de março.

Assessoria de Comunicação da SEDUC