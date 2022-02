Aracaju mantém 19 UBSs funcionando com horário até as 19h

Entre as estratégias adotadas pela Prefeitura de Aracaju para ampliar o atendimento à população, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), está o horário estendido em Unidades Básicas de Saúde (UBS). Assim, a gestão municipal mantém, em 19 delas, o atendimento até 19h.

São elas: Ávila Nabuco (Médici); Joaldo Barbosa (América); Geraldo Magela (Orlando Dantas); Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); Onésimo Pinto (Jardim Centenário); Augusto Franco (Augusto Franco); Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); José Machado de Souza (Santos Dumont); Santa Terezinha (Robalo); Manoel de Souza Pereira (Sol Nascente); Francisco Fonseca (Dezoito do Forte); Antônio Alves (Atalaia); Dona Jovem (Industrial); José Calumby (Jardim Centenário); Hugo Gurgel (Coroa do Meio); Max de Carvalho (Ponto Novo); Fernando Sampaio (Castelo Branco); Cândida Alves(Santo Antônio) e Sinhazinha (Grageru). Nessas unidades, a SMS também oferta o teste para detecção de covid-19. Nelas, o serviço é realizado das 8h30 às 18h.

Os serviços oferecidos de 7h às 19h são: vacinação; aferição de pressão arterial, consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, além de exame citopatológico (exame de lâmina). “Mas é importante destacar que as pessoas devem comparecer às UBSs até, no máximo, às 18h30, pois às 19h é o horário de fechamento. Também destacamos que entre esses serviços, apenas a vacinação e a aferição de pressão são de pronto atendimento. Os demais devem ser agendados previamente”, destaca a assessora técnica da Rede de Atenção Primária da SMS, Josivania Mesquita

Para agendar os atendimentos, o Município disponibiliza duas maneiras remotas, além da forma presencial na própria unidade. A primeira é através do 0800 729 3534, porém apenas para pessoas hipertensas, diabéticas ou em quadro gestacional. “Outra forma de agendar é de maneira online, através do aplicativo ‘Mais Saúde Cidadão’, disponível para Androir e iOS, ou do Portal da Saúde, acessível a partir do site da Prefeitura”, acrescenta Josivania.

