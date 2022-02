BBB Monique Evans chama Arthur Aguiar de “vergonha como homem” e Maíra Cardi rebate

Monique Evans usou o seu Twitter para declarar que está torcendo contra Arthur Aguiar, que está no paredão do BBB22 com Douglas Silva e Naiara Azevedo. A apresentadora disse não entender o motivo das pessoas ainda defenderem o ator.

“Por que as pessoas gostam do Arthur? Não gosto do jogo dele, acho chato e uma vergonha como homem”, declarou, se referindo as traições do artista enquanto estava casada com Maíra Cardi, que o perdoou.

A life coach então rebateu a opinião de Monique e disse que ela, aos 65 anos, está quase no fim de sua vida e ainda não aprendeu a perdoar.

“Respeito a opinião dessa senhora não porque ninguém é obrigada a gostar de ninguém! Mas acredito que ele está sendo um exemplo de transformação, superação e ainda um ótimo jogador e sempre com honestidade. Continuo com o mesmo discurso que estamos aqui para nos transformar e sermos melhores que fomos ontem! Que pena que essa senhora já está quase deixando a vida e não aprendeu nada sobre transformação, perdão, e tudo que a gente precisa aprender antes de partir”, rebateu.

Monique voltou a se pronunciar após a fala de Maíra. Ela se irritou com o que a life coach escreveu sobre sua idade.

“Ele é um chato e ponto. O jogo dele não é legal e ponto. Eu acho ele sim uma vergonha como homem… Eu nunca perdoaria ua traição, mas a gente até pode imaginar uma mulher que perdoa uma traição. Agora 16? Não é confiável, né gente? E a mulher… Sororidade? Gente, você perdoar 16 vezes que o cara te traiu, pelo amor de Deus. Não estou com medo das pessoas que estão entrando no meu perfil e falando absurdos, das plásticas que eu fiz… gente, eu não faço plásticas há anos, tenho 65 anos muito bem vividos realmente. Estão falando mal da minha filham de mim… É tudo gente novinha, pessoas que não tem noção o que é uma traição. Fãs que queria que o Arthur traísse a Maíra com elas. Um bando de menininha que acha ele lindo e que são fãs dele. Não tenho medo, não. Pode falar o que for de mim”, disse ela.

Além de mandar recado para as fãs que estão enviando ameaças a ela e a sua filha, Bárbara Evans, Monique opinou que Arthur não está sendo fiel, mas apenas não teve oportunidade no BBB22 porque nenhuma integrante quis,

“Para a Maíra, tenho um recadinho: ‘Agora a corrida é nossa. Vamos ver quem morre antes. Não é com a idade que a gente morre. Tem muita gente nova que morre, não é verdade. Não estou desejando sua morte, mas você desejou a minha. Você acha que porque eu tenho 65 anos, estou prestes a morrer. Tenho muito o que viver ainda e se pudesse, voltava a estudar. A minha vida está começando, gata. Muita gente nova morre. Cuidado com as coisas que você fala. Boa sorte, gata. Fica com ele até ele arrumar uma próxima. Ele não arrumou dentro do reality porque ninguém quer ele, não. Só se a Natália der a louca e quiser ele, mas ninguém quer ele, não. Deve estar bem de olho na Jade, mas ela não vai querer ele não. Ele está se fazendo de bonzinho, você ensinou muito bem ele como coach, sei lá do que. Eu nunca aceitei uma traição. Sou muito amada e nunca que a minha mulher vai trair. Se traísse, terminava com ela. Não tem desculpa para traição. Boa sorte aí até a próxima traição (risos)”, disse ela, casada com Cacá Werneck.

REDAÇÃO QUEM,