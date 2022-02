Bombeiros evitam afogamento de cinco turistas de uma mesma família em Aracaju

Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) evitaram o afogamento de cinco turistas de uma mesma família em Aracaju neste final de semana. Eles vieram de Belo Horizonte (MG) e estavam na praia da Coroa do Meio na manhã do sábado (05). Guarda-vidas que estavam no local visualizaram que o grupo não estava conseguindo retornar à margem.

“Foi por volta de 10h30 da manhã. Os guarda-vidas que estavam no local entraram para fazer o resgate e nós que estávamos passando na ronda com a viatura também entramos para dar apoio, já que eram várias pessoas. O resgate foi feito e a família ficou em observação, mas todos estavam bem, sem sinais de ter aspirado água”, afirmou o sargento Lino Oliveira.

O guarda-vidas alerta que havia sinalização indicando perigo no local, que deve ser respeitada para evitar casos como esse, que podiam acabar em tragédia. “Logo cedo nossas equipes já haviam identificado e sinalizado com uma bandeira vermelha a existência de um valão, que é um local com maior profundidade, formando um buraco. Eles caíram nesse valão e logo após havia uma correnteza que impedia o retorno deles. Por conta da atuação dos guarda-vidas, não passou de um susto, mas a população precisa estar atenta e não ignorar as sinalizações de perigo”, concluiu.

Fonte: Ascom/CBMSE