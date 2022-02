Clínica de Psicologia da Unit destaca novidades para 2022

A clínica ampliará a oferta de atendimentos individuais e intervenções grupais, além da retomada de grupos terapêuticos.

O cuidado com a saúde mental nunca foi tão importante como nos dias atuais. Com mais de 20 anos de atuação e disponibilizando relevantes serviços à população de Aracaju e outros municípios sergipanos, a Clínica de Psicologia da Universidade Tiradentes mais uma vez, se constituiu como uma instituição de referência em atendimento psicológico no estado de Sergipe.

Segundo a coordenadora da Clínica de Psicologia da Universidade Tiradentes (Unit), Jacqueline Caldeiras, somente no ano passado, mais de 1.400 pacientes foram atendidos. “Em 2021, aumentamos a oferta de atendimento em comparação ao ano de 2020. Além disso, tivemos a possibilidade de retomar parcialmente os atendimentos presenciais, atendendo às demandas dos pacientes que optaram por essa modalidade”, comenta.

“Muitas vidas foram salvas e transformadas a partir da atuação dos estagiários, professores preceptores e demais colaboradores da Clínica”, acrescenta.

Além da psicoterapia, individual, a Clínica de Psicologia da Unit também oferece atendimentos em grupo e de casal/família. “Continuaremos ofertando o serviço de plantão psicológico gratuitamente, aberto a toda a população que procurar a clínica. Além disso, já abriremos novas inscrições para psicoterapia”, destaca.

“Para este ano, conseguiremos ampliar ainda mais a oferta dos atendimentos individuais e intervenções grupais presenciais. Além disso, está sendo planejada a retomada de grupos terapêuticos que eram ofertados antes da pandemia da covid-19, a exemplo do grupo de mulheres”, complementa.

Por ser um serviço-escola, as atividades seguem o calendário acadêmico da universidade. A estrutura funciona como local de estágio aos acadêmicos do curso de Psicologia, sob orientação dos professores da instituição de ensino.

Fonte e foto assessoria