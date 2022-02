Comunidade do Assentamento Cruiri celebra os 33 anos

Os 33 anos de conquista da terra no Assentamento Cruiri, no município de Pacatuba, foi celebrado em um ato cultural e religioso neste domingo, dia 6. O deputado federal João Daniel esteve presente e destacou a importância do momento.

“Estive presente a comemoração e fico muito feliz porque participei de toda essa luta histórica, formação e organização e pude hoje presenciar a juventude e todo assentamento com muito orgulho da sua história”, disse. João Daniel destacou que são 33 anos e nesse período nenhuma família abandonou o assentamento. “Aqui não há uma irregularidade, sendo um exemplo de permanência, produção e solidariedade”, destacou.

O ato de comemoração teve participação dos assentados, amigos do Movimento Sem Terra (MST), atos culturais, alimentação típica e celebração religiosa feita pelo padre Isaías, pela Diocese de Propriá, o pároco Maurício, e a Irmã Francisca, uma religiosa lutadora histórica da luta pela terra em toda região da Diocese, em especial do Baixo São Francisco.

Resistência

Para o assentado Cosme dos Santos chegar ao 33 anos do assentamento representa muita luta que levou a essa conquista. Aos 79 anos, seu Miguel Marinho, fundador do Cruiri, também celebrou com muita alegria os 33 anos do Assentamento. Ele lembrou que essa luta foi começada pela igreja e terminada com o MST. “Foi assim que conquistamos e até hoje estamos aqui vivendo e produzindo”, contou.

Integrante do MST, o presidente municipal do Partido dos Trabalhadores em Pacatuba, Petrônio Silva, afirmou que esses 33 anos do Assentamento representam muita luta, resistência e organização. “O Cruiri é um exemplo de luta em Sergipe pela sua resistência, pelo movimento que tem sua liderança e mantém viva sua cultura. Hoje celebramos os 33 anos de luta mostrando às crianças e a juventude que o movimento é forte e organizado”, ressaltou.

Cultura ancestral

Os 33 anos do Assentamento Cruiri foram marcados também por muita manifestação cultural, como o Batuque. A fundadora Marilze Neri relembrou como tudo começou. “O batuque é uma cultura que veio dos nossos antepassados. Quando chegamos aqui, vivíamos isolados, porque foi uma luta difícil, a gente era mal-vista pelas pessoas. Então para nos divertir despertou essa manifestação cultural que estava adormecida, resgatamos e passamos a brincar”, relatou.

Ela conta que os homens tocavam em latas e baldes e as mulheres dançavam, independente de idade, e a brincadeira se estendia por horas, muitas vezes noite a fora, cantando, dançando e se divertindo. “Com o passar do tempo, quando a gente alcançou essa vitória e veio a posse da terra, a gente foi esquecendo um pouco dessa cultura”, disse, acrescentando que mais recentemente, com a gestão municipal, o apoio à manifestação cultural foi fortalecido com a formação o Grupo de Mães e de Idosos. “Hoje estamos aqui, alimentando a nossa cultura muito linda que vem de nossos antepassados. Eu só tenho a comemorar esses 33 anos de bençãos, porque não tinha terra nem casa e nesse tempo são anos de alegria e produção. Agora vamos lutar para um projeto para as mulheres aqui do Assentamento”, contou Marilze, já olhando e planejando os próximos anos de luta que virão.

Foto assessoria

Por Edjane Oliveira