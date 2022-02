Covid: Aracaju amplia pontos de CoronaVac para crianças de 6 a 11 anos, a partir desta segunda

A Prefeitura de Aracaju amplia, a partir desta segunda-feira (07), os pontos de CoronaVac para vacinação das crianças de 6 a 11 anos contra a covid-19.

Com isso, todas as 44 Unidades Básicas de Saúde (UBS), exceto UBS Irmã Caridade, passam a vacinar esse público como o imunizante, de segunda a sexta-feira das 8h às 15h. Lembrando que crianças de 5 anos e as imunucomprometidas não tomam CoronaVac.

O município tem a meta de vacinar 64 mil crianças com idade entre 5 e 11 anos contra a covid-19. Atualmente, a capital conta com 17.317 aracajuanos vacinados com a primeira dose, o que corresponde a 27,88% da população pediátrica vacinada (de 5 a 11 anos).

De acordo com a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza a não adesão à vacinação mantém a transmissibilidade do vírus, aumentando sua chance de mutação. Ela destaca que vacinação é sinônimo de consciência coletiva, já que reflete na saúde de toda a população.

“Orientamos os pais e responsáveis legais a levarem as crianças para serem imunizadas. A variante Ômicron tem tido maior incidência, com gravidade, em crianças, de modo que é fundamental a vacinação. As crianças também adoecem com covid, tivemos crianças que precisaram de internamento e que tiveram complicações com a doença. Hoje temos uma vacina que pode evitar tudo isso”, explica.

Ainda segundo Waneska, a doença pode se apresentar em todas as faixas etárias, por isso, toda a sociedade deve se engajar nessa campanha de vacinação, para que seja possível ampliar a cobertura vacinal, possibilitando a proteção da coletividade.

“Enquanto as pessoas insistirem em não tomar vacina, a população continuará em um ambiente propício para a manutenção da circulação dessa variante Ômicron e também o surgimento de outras variantes.

Locais de vacinação com a Coronavac

Nas 44 UBSs de segunda a sexta-feira das 8h às 15h, exceto a Unidade Irmã Caridade, Parque da Sementeira ( das 8h às 13h) sem cadastro prévio e no Shopping Jardins, das 8h às 17h.

Documentação

Para que a criança receba a primeira dose, os pais ou responsáveis deverão apresentar documento de identificação com foto e CPF (do menor e do responsável), comprovante de residência de Aracaju e carteira de vacinação da criança.

Foto: Marcele Cristinne