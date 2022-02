CUT/SE repudia agressão contra assistente social no hospital de Nossa Senhora da Glória

A Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe) vem a público registrar o repúdio e a indignação contra a violência física, verbal e psicológica praticada contra uma profissional do Serviço Social no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, no dia 31 de janeiro.

Após 2 anos de pandemia de Covid-19 e com toda a crise socioeconômica que a população brasileira vem enfrentando duramente, não é aceitável que o profissional do Sistema Único de Saúde (SUS) seja atacado em seu local de trabalho quando já vivencia uma situação de esgotamento, estresse, sobrecarga e má remuneração. Frente a uma política nacional de desmonte do serviço público, é preciso que a população entenda que o servidor público é apenas mais uma pessoa atingida e prejudicada.

Assim como a Fetam – Federação dos Servidores Públicos de Sergipe (Confira a Nota publicada pela Fetam) e o Sindasse – Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe (Leia a Nota do Sindasse) se manifestaram prontamente com Notas de Repúdio pelo ocorrido, a CUT Sergipe manifesta sua posição em defesa de investimento e condições de trabalho para os servidores públicos da saúde e repudia toda e qualquer ação agressiva contra a trabalhadora.

Cobramos dos poderes competentes a devida apuração sobre o que ocorreu no Hospital, bem como mais segurança para os servidores públicos que estão sempre vulneráveis a todo e qualquer tipo de ataque e ameaças nas unidades de saúde pública.

Por: CUT Sergipe