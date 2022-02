Falcon, Freipaulistano e Itabaiana vencem. Confronto marcado pelo encontro das equipes que conquistaram o acesso em 2021

A quarta rodada do Sergipão teve início na sexta-feira (04/02) com a partida entre Falcon x América de Propriá, na arena Batistão, em Aracaju. A equipe do carcará fez uma excelente partida e venceu por 4×1. O confronto foi marcado pelo encontro das duas equipes que conquistaram o acesso em 2021 para a Série A1. Os gols do Falcon foram de Abner (2x), Neto e Christian. O atacante Daniel GTA marcou para o América de Propriá.

Neste sábado, a rodada teve sequência com duas partidas. No município de Lagarto aconteceu o clássico do interior entre Lagarto x Itabaiana. O jogo foi emocionante e as redes balançaram três vezes. O Itabaiana levou a melhor e venceu por 2×1 com gols de João Victor e Davi Ceará. O lateral Gabriel Duarte marcou para o Lagarto. E no município de Frei Paulo, a equipe do Boca Júnior perdeu para o FreiPaulistano por 1×0, gol do atacante Márcio Telê.

A rodada será finalizada na quarta-feira. Acompanhe os confrontos

Segunda-feira (07/02)

20h15 – Confiança x Atlético Gloriense, na arena Batistão, em Aracaju

Quarta-feira (09/02)

15h15 – Maruinense x Sergipe, estádio Fernando França, em Carmopólis

Também na quarta-feira terá início a 5ª rodada com o confronto entre América de Propriá e Lagarto, no estádio Miguel Queiroz, em Porto Real do Colégio, às 15h15.

Foto: Mikael Machado

Fonte FSF