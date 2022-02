Inscrições para cursos da Educação Profissional começam nesta segunda-feira. Estão sendo ofertadas 1.530 vagas

Estão sendo ofertadas 1.530 vagas em oito escolas estaduais. As inscrições devem ser feitas no Portal da Matrícula Online, no horário das 8h às 22h

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) inicia nesta segunda-feira, 7, as inscrições para cursos da Educação Profissional na forma subsequente (para estudantes que concluíram o ensino médio). Estão sendo ofertadas 1.530 vagas em oito escolas estaduais: Maria Fontes de Faria ‘Dona Marieta’ (Boquim), José Figueiredo Barreto (Aracaju), Governador Seixas Dória (Nossa Senhora do Socorro) e o Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos Professor Marcos Ferreira (Simão Dias); além do Instituto de Educação Rui Barbosa (Aracaju), Agonalto Pacheco da Silva (Neópolis), Governador Marcelo Déda Chagas (Carmópolis) e Berila Alves de Almeida (Nossa Senhora das Dores).

O prazo final será no dia 14 de fevereiro. Para concorrer a uma das vagas, o estudante deve ter idade mínima de 16 anos, Ensino Médio concluído e ter disponibilidade de frequentar as aulas presenciais ou on-line, no modelo híbrido, com aulas síncronas e assíncronas no turno selecionado. Para fazer a inscrição, será necessário apresentar os seguintes documentos: carteira de identidade (original e fotocópia legível); certificado de conclusão do Ensino Médio; e comprovante de residência. O candidato que não estiver munido do histórico poderá apresentar declaração da escola onde concluiu o Ensino Médio, constando a média final das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática.

Os candidatos poderão optar pelos seguintes cursos: Comércio, Segurança do Trabalho, Agente Comunitário em Saúde, Informática para Internet, Restaurante e Bar, Condomínio, Redes de Computadores, Secretaria Escolar, Nutrição e Dietética, Agroindústria, Enfermagem, Eletromecânica, Edificação, Agronegócio, Petróleo e Gás, Alimentos, Agroindústria e Administração. A quantidade de vagas por curso e a respectiva escola podem ser consultadas no site da Seduc, na seção editais/seleções. As turmas serão distribuídas em turnos da manhã, tarde e noite.

O resultado será divulgado no dia 16 de fevereiro, na sede da unidade de ensino e no portal da Seduc. Dentro do prazo de 15 dias corridos, é preciso entregar na escola os seguintes documentos: Histórico de conclusão do Ensino Médio, duas fotografias 3×4 recentes; fotocópia da carteira de identidade, do comprovante de residência atualizado com CEP, do CPF, do título de eleitor e comprovante de votação (para maiores de 18 anos), e do certificado de reservista (sexo masculino). Será preciso também assinar o termo de compromisso disponibilizado no ato da matrícula. O início das aulas está previsto para o dia 21 de fevereiro.

Acesse o portal da Matrícula: matriculaonline.seduc.se.gov.br

Acesse os editais: https://bit.ly/editaiseseleções

Assessoria de Comunicação da SEDUC