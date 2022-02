Jovem de Sergipe morre em Santa Catarina ao apertar interruptor de energia, diz família

Um jovem de 20 anos morreu, após apertar um interruptor em casa para acender uma lâmpada em Florianópolis. O caso foi registrado no último sábado (05).

Gabriel Vieira da Silva, de 20 anos, era natural da cidade de Nossa Senhora da Glória. Ele estava no Sul desde dezembro do ano passado, quando foi trabalhar como vendedor ambulante.

As informações são de que Gabriel lavava pratos e logo depois foi acender uma lâmpada, quando recebeu o choque.

Segundo a tia do rapaz, ele estava com passagem comprada para retornar a Sergipe no próximo dia 4 de março.

Gabriel era casado e não tinha filhos. A família conseguiu ajuda de amigos para custear o translado do corpo para Sergipe.

Foto: Arquivo Pessoal