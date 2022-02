Justiça Federal em Itabaiana decretou a quebra do sigilo bancário do jogador Diego Costa

O jogador Diego Costa, nascido em Lagarto, é alvo da Justiça, de acordo com o Blog da Gabriela Moreira, vinculado ao Globo Esporte. A Justiça de Itabaiana decretou a quebra do sigilo bancário do jogador, na Espanha. “A determinação atendeu a um pedido da Polícia Federal do estado, depois que o atleta não conseguiu explicar, na visão dos investigadores, sua relação com a empresa Esportenet, investigada pela operação Distração por suspeita de evasão de divisas e lavagem de dinheiro”, diz a notícia do blog.

O pedido da quebra de sigilo já está em tramitação internacional, mas ainda não tem prazo de resposta.

No fim do ano passado, em desdobramento à Operação Distração, Diego Costa depôs à Polícia Federal, a fim de explicar a sua relação com o Esportenet e disse que apenas era cliente do site de apostas.

Segundo a notícia, do Bolg “Diego disse que sua relação era como consumidor (no entanto, não soube informar qual era seu login e senha usados para acessar o serviço). Na visão da PF, a dinâmica das movimentações financeiras entre Diego e integrantes do grupo mostra um volume de transferências incompatível com esta versão”.

No entanto, a Polícia Federal acredita que o jogador seja o financiador da empresa de apostas, com sede em Aracaju.

Foto: Wagner Meier / Getty Images