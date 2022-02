Leo Picon aposta em beijo de Jade e Paulo André no BBB22: ‘Vai chegar a hora’

Leo Picon comentou sobre a participação de sua irmã, Jade Picon, no BBB22. Provando que está de olho no que acontece dentro do reality, ele opinou sobre um possível romance entre a sister e o atleta Paulo André dentro do reality show.

“Você acha que tem chances?”, perguntou Matheus Mazzafera em vídeo para seu canal no YouTube. “Tem. Todo mundo tem vontade. Eu estou 20 dias sem transar e já estou ficando louco, imagina ela. Ela já está 13 dias lá dentro, vai chegar uma hora que ela vai olhar para o Paulo e o Paulo vai olhar para ela…”, disse.

REDAÇÃO MARIE CLAIRE