Letícia Colin revela que contou para mulher de Sterblitch sobre Motoqueira: ‘Desculpa’

“A minha melhor amiga, esposa do Edu, ela sabia desde o início. E ela não contou. Ela guarda segredo muito bem. A Lou é minha melhor amiga da vida, tanto que eles viraram padrinhos do meu filho. E aí eu perguntava pra ela depois do programa. E ela me contava que ele não falava de mim. Desculpa, Edu! A sua esposa sabia e te enganou“, brincou.