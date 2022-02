Machado comemora uma possível pré-candidatura de Luciano de Menininha ao Senado

O ex-deputado federal José Carlos Machado ver com bons olhos da possibilidade de Luciano Nascimento (DEM) vim a disputar a cadeira no senado. “Luciano, além de ser sobrinho de Maria do Carmo, ocupou cargos importantes em nosso estado como prefeito de Propriá e de deputado estadual.

“Sempre defendi o nome da nobre senadora para a reeleição, mas o desejo dela é encerrar a sua vida política no fim do seu mandato no início de 2023. Com isso, nada mais justo que seja uma pessoa ligada a ela e ao ex-governador João Alves Filho”.

Machado informa também que precisamos de pessoas comprometidas com nosso estado e que tem a certeza que Luciano tem muito a contribuir não só para Sergipe, mas também para o país.

“Em algumas reuniões da cúpula do Democratas em Sergipe, Luciano de Menininha foi citado como possível candidato para substituir a vaga da parlamentar no Senado Federal. Luciano tem um nome de peso em nosso Estado e com certeza irá abrilhantar a disputa, caso concretize seu nome como possível pré-candidato ao senado”.

Luciano Nascimento conhecido como Luciano de Menininha foi deputado estadual e prefeito da sua Propriá, filho da líder política, Maria das Graças do Nascimento Lima. Dona Menininha, ex-prefeita do lugar, e irmã da Senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves.