Mais de mil crianças foram vacinadas com a primeira dose em Itabaiana, no último sábado

O município segue vacinando com a primeira dose as crianças de 05 a 11 anos no centro de vacinação (Ginásio Chico Cantagalo) das 08h às 16 horas.

A Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana, através da Vigilância Epidemiológica, vacinou no último sábado (05), 1.141 crianças de 05 a 11 anos com a primeira dose contra a Covid-19.

De acordo com a secretaria, ao todo, 1.775 pessoas foram vacinadas no sábado (05). Segundo os dados divulgados diariamente pela secretaria municipal de saúde, o município de Itabaiana já vacinou 79.538 pessoas com a primeira dose, ou seja, 86% da sua população. Já com a segunda dose, o município atingiu 75% da sua população.

Para Adailton Sousa, o resultado é a soma da adesão da população e o trabalho eficiente dos profissionais de saúde, “com o trabalho que estamos realizando, inclusive destacando-se dentre os municípios que mais vacinam no estado, somando com a aceitação do nosso povo, o resultado poderia ser outro: avanço no nosso trabalho de imunização. Agradeço a todos os nossos profissionais de saúde pelo empenho e dedicação”, parabenizou o prefeito.

Por Leonan Leal