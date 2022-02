Maternidade registra diminuição de partos em adolescentes

Em 2021, foram contalibilizados 587 partos, referentes às adolescentes com idade compreendida entre 10 e 19 anos

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes contabilizou de janeiro a dezembro de 2021, 5.169 partos. Desses, 587, são referentes às adolescentes com idade compreendida entre 10 e 19 anos. Em 2020, foram registrados 5.258 nascimentos, sendo 710 partos em adolescentes, contabilizando uma média de 438 partos mês. Já no ano anterior, 2019, a instituição registrou 5.234 partos, destes, 775 foram realizados em adolescentes.

A MNSL possui um papel primordial por acolher jovens puérperas orientando e preparando emocionalmente essas adolescentes a continuarem a vida cuidando de seus filhos. A psicóloga Andresa Azevedo informou que a adolescência é uma fase da vida quando ocorrem modificações corporais e psicológicas nas meninas e que nesse período raramente a gravidez é planejada e consequentemente provoca mudanças na vida da jovem que está gestante.

“A Organização Mundial de Saúde atesta que o Brasil possui 68,4 bebês nascidos de mães adolescentes, com idades na faixa etária compreendida entre 15 a 19 anos. O cenário coloca o Brasil no topo do ranking latino-americano, estimado em 65,5″, disse Andressa. Ela informa que os dados relacionados ao Brasil ficam acima da média latino-americana e caribenha e registram a segunda maior taxa de gravidez na adolescência no mundo.

O serviço de apoio multidisciplinar da MNSL garante a paciente suporte necessário durante a internação. A psicóloga Rosa Constanza observou que na maioria das vezes, o adolescente é incapaz de racionalizar seus conflitos e angústias decorrentes de seu comportamento sexual, portanto, é frequente viver em situações de risco e uma delas a gravidez não planejada. “A gravidez na vida de um adolescente provocará muitas mudanças como afastamento dos estudos, momentos de lazer, passeios com amigos e, muitas vezes, angústia em situações familiares”, explicou Rosa.

Ela lembra a importância de ressaltar que a dimensão de tudo isso, vai depender da situação afetiva e socioeconômica da jovem “No momento em que sua personalidade está em estruturação, seus conflitos ficarão exacerbados pela gravidez, pois seus pensamentos e sentimentos não alcançaram níveis de maturação para conter tamanha mudança”, concluiu a psicóloga.

Foto SES