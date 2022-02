Muitos vão sair pela janela

Por Adiberto de Souza *

É grande o número de políticos aguardando a abertura da janela partidária para trocar de legenda. Muitos já anunciaram a migração, mas outros ainda estão na moita, fazendo segredo sobre o rumo que tomarão. Quem garante, por exemplo, que o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, permanecerá no PL? Ele retornou de Brasília meu desanimado porque a legenda só pretende definir as candidaturas majoritárias nos estados após fechar a coligação em torno da chapa presidencial, encabeçada pelo presidente Jair Bolsonaro. Se perceber que pode ser escanteado, Valmir pula pela janela para outra sigla, pois como ele mesmo diz, “em política não tem besta”. Entre os que estão de mala e cuia prontas para trocar de legenda se destacam Jackson Barreto (MDB), os deputados emedebistas Luiz Garibalde e Zezinho Guimarães, o petista Francisco Gualberto, o deputado federal Gustinho Ribeiro, e por aí vai. Portanto, só depois que a janela partidária for fechada, em 1º de abril, será possível dizer, com mais segurança, quem vai com quem à campanha eleitoral deste ano. Aguardemos, portanto!

No estaleiro

E quem está hospitalizado em Aracaju é o prefeito de Tomar do Geru, Pedrinho Balbino (PP). Segundo a assessoria do gestor, ele procurou a urgência do Hospital Primavera com suspeita de pneumonia, tendo sido colocado na UTI apenas por precaução da equipe médica. Balbino permanece fazendo uso de suporte de oxigênio e seu quadro é estável. Melhoras, prefeito!

Eleição na ASL

Estão abertas, até o próximo dia 17, as inscrições para concorrer à cadeira número 30 da Academia Sergipana de Letras. A vaga surgiu com a morte do acadêmico Luiz Fernando Soutelo, ocorrida no dia 3 de janeiro último. Entre as várias atividades públicas que exerceu, o professor Soutelo presidiu o Conselho Estadual de Cultura. A Academia não informou o número de inscritos até agora para disputar a cadeira de imortal. Tá interessado?

Corda bamba

As defesas dos vereadores em Aracaju, Fábio Meireles e Sávio Neto de Vardo da Lotérica, ambos do PSC, têm até amanhã para recorrer contra a anulação de toda a chapa do partido e, consequentemente, a cassação dos dois parlamentares. Em sua decisão, a juíza Eliane Cardoso Costa Magalhães entendeu que houve fraudes quanto à cota de candidaturas femininas do PSC, com o registro de candidaturas “laranjas”. Caso o recurso da defesa não seja acatado pelo colegiado do TRE, os dois vereadores serão afastados da Câmara até o julgamento de um novo recurso no TSE. Marminino!

Assentamento em festa

A comunidade do assentamento rural São Sebastião, no povoado Alagamar, em Pirambu, comemorou 22 anos de legalização da área. A festa foi prestigiada pela vice-governadora Eliane Aquino (PT) e pelo deputado estadual Adailton Martins (PSD). A petista fez questão de ressaltar a luta dos moradores em defesa da natureza e da cultura regionais. Então, tá!

Psol com o PT

A plenária do Psol, realizada ontem em Aracaju, definiu que o advogado Henri Clay Andrade será seu candidato ao Senado nas eleições deste ano. Também foi aprovada a coligação com o PT dos pré-candidatos a governador Rogério Carvalho, e a presidente Lula da Silva. Em abril, o partido fará sua conferência estadual para definir as candidaturas para a Assembleia e a Câmara Federal. Caso a frente de esquerda não se viabilize, o Psol poderá lançar candidato próprio ao governo estadual. Ah, bom!

Fêmeas protegidas

É bom os vendedores caranguejos fêmeas botarem as barbas de molho, pois eles estão na mira do Ibama. Segundo o advogado Fausto Leite, superintendente do órgão federal em Sergipe, a fiscalização é mais intensa durante o período de defeso do crustáceo, contudo não abranda quando o assunto é impedir a captura de fêmeas da espécie. Fausto garante que, graças à realização contínua de fiscalizações, casada com ações de educação ambiental, houve uma forte redução de capturas de caranguejos durante o defeso, inclusive das fêmeas. Supimpa!

Há vaga

Nove juízas e juízes estão disputando uma vaga aberta no Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe com a aposentadoria da desembargadora Maria Angélica França e Souza. Estão no páreo os magistrados José Anselmo de Oliveira, Sérgio Menezes Lucas, Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Simone de Oliveira Fraga, João Hora Neto, Fernando Clemente da Rocha, Maria da Conceição da Silva Santos, Manoel da Costa Neto e Edivaldo dos Santos. Esta vaga em disputa no TJ será preenchida pelo critério de merecimento. Aff Maria!

Educação falida

Foi-se o tempo em que o professor era tão ou mais respeitado do que os pais. Bons tempos aqueles, quando a normalidade da escola só era perturbada por pequenas rusgas entre alunos na quadra esportiva. O que se vê hoje é assustador: estudantes ameaçam os professores e jovens se agridem dentro das salas de aula, quase sempre usando algum tipo arma. É preciso fazer alguma coisa para impedir que o traficante de drogas siga recrutando seus “soldados” na escola. Decididamente, o Brasil não pode ficar de braços cruzados, assistindo nossos jovens trocarem o estudo pela criminalidade. Crendeuspai!

Contra virada de mesa

Depois que caiu em desgraça com o manda chuva do PTB, Roberto Jefferson, o deputado estadual do PTB vem se esforçando para manter no cargo a presidente nacional da legenda Graciela Nienov. A fidalga e o parlamentar sergipano são vistos como traidores pela ala de Jefferson, que deseja vê-los pelas costas. Contrário a realização pela legenda de uma nova convenção nacional, Rodrigo Valadares afirma que qualquer mudança agora é virada de mesa, é ilegal e será repelida pela Justiça. Misericórdia!

Recorte de jornal

