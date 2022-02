PMA investe em divulgação e impulsiona o fluxo turístico

A Prefeitura de Aracaju considera a atividade do turismo um importante instrumento de desenvolvimento para o município e de geração de emprego e renda para a população. Por isso, desde 2017, a gestão tem dedicado especial atenção aos segmentos que compõem a cadeia produtiva do turismo e também canalizado importantes recursos para incrementar o fluxo turístico na cidade.

“Tratar o turismo como prioridade, a partir do potencial que ele apresenta, de nos próximos anos contribuir para o desenvolvimento econômico e para mudar o cenário de Aracaju, esse é um compromisso que assumo junto à população aracajuana”, assegurou o prefeito Edvaldo Nogueira como compromisso de sua gestão para elevar a participação do turismo na economia municipal.

Uma das estratégias lançadas para efetivar esse compromisso é o fortalecimento da divulgação de Aracaju no mercado. Para isso, a gestão municipal decidiu como prioridades investir no marketing digital em parceria com o trade turístico, captar, apoiar e realizar eventos, participar de feiras nacionais de turismo e desenvolver campanhas para impulsionar a imagem do destino Aracaju em outras praças.

De acordo com o secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Jorge Fraga, essas ações foram discutidas na construção do Planejamento Estratégico da gestão e que têm o objetivo de colocar Aracaju em várias vitrines do turismo nacional, “mostrar que a cidade é um destino com atrativos diferentes daqueles que os turistas já estão habituados a ver em outros locais. Somos uma novidade e estamos mostrando isso nos investimentos que estão sendo feitos em divulgação”, destaca.

Parceria com a ABIH-SE

Por meio de um convênio firmado com a Associação da Indústria de Hotéis Seccional Sergipe (ABIH-SE), a gestão municipal aportou R$1 milhão para divulgação da capital a partir de ações de road shows em vários estados do país, promoção de famtours com agentes de viagens, veiculação de mídias digitais em portais especializados de turismo, parcerias com operadoras para alavancar vendas de pacotes turísticos para Aracaju, produção de brindes e conteúdos digitais.

Além desse Termo de Fomento, a Prefeitura também investiu R$310 mil para ações de mídia compartilhada com a CVC Corp como divulgação em mídias digitais (Facebook, Instagram), email marketing clientes, blog Dicas de Viagem CVC e o próprio site da CVC.

A parceria entre a Prefeitura e a ABIH-SE, ressalta o presidente da entidade, Antônio Carlos Franco Sobrinho, mostra o empenho e a parceria para fortalecer o turismo, a partir da união de esforços para divulgar a cidade através de convênios e da campanha ‘Verão é Tempo de Aracajuar’, “duas ações importantes de divulgação e quem ganha com isso é toda a cadeia do turismo”.

“No momento, estamos com a variante ômicron criando dificuldades, mas juntos venceremos mais essa etapa e logo teremos uma retomada mais forte das atividades. Aracaju ainda é um destino novo, por isso se torna indispensável cada vez mais investir em divulgação”, observa o presidente da ABIH-SE.

Verão é Tempo de Aracajuar

Associada às ações nesta parceria com a ABIH-SE e visando fortalecer o destino Aracaju neste período de alta estação, a Prefeitura lançou a campanha “Verão é Tempo de Aracajuar”, ação que também consta no Planejamento Estratégico da gestão e foi iniciada em janeiro deste ano com o lançamento de um vídeo promocional veiculado em várias plataformas digitais (Instagram, Facebook, Twitter, sites de turismo), bem como em afiliadas da Rede Globo Nordeste na Bahia, Alagoas e Pernambuco.

A cidade também é divulgada por meio de publieditoriais (publicação de artigos sobre Aracaju em sites e blogs) em importantes veículos voltados para o turismo, como o “Blog Um Viajante”, com participação de mais de 50 mil visitas por mês; o “Viaje na Viagem”, com 444 mil visitas; e o “Prefiro Viajar”, com 50 mil visitas, representando um público superior a 540 mil pessoas com acesso a informações detalhadas sobre os atrativos que Aracaju oferece.

Ainda no campo digital, a campanha estende a divulgação de Aracaju em banners online no buscador Google direcionado para sites de OTAs (Online Travel Agencies) especializados em venda de produtos de viagem, a exemplo do Skyscanner (2,7 milhões de acessos), Submarino (9,4 milhões), Trivago (4,1 milhões), Booking (352 milhões apenas nos EUA).

E para oferecer informações detalhadas sobre “o que fazer em Aracaju”, foi criado o hotsite descubraaracaju.com.br para facilitar a experiência dos visitantes com informações de “onde se aconchegar”, “onde se deliciar”, “aracajuanidades” e notícias atualizadas sobre o destino.

Aliado ao hotsite e de forma a prestar informações singulares sobre a cidade, com material gráfico de qualidade, linguagem mais suave e convidativa, foi criado um folder para que o visitante possa “Aracajuar” munido de informações que lhe permitam uma experiência inesquecível na capital.

Outra ação de alcance da campanha são as peças publicitárias classificadas como “Mobiliário Urbano” (relógio de rua) que a Prefeitura contratou para anúncio na cidade de São Paulo. São mais de 50 pontos na capital paulista mostrando vários atrativos de Aracaju como os Arcos da Orla da Atalaia, Orlas Sul e Pôr do Sol, Largo da Gente Sergipana e Passarela do Caranguejo.

“É uma peça de divulgação muito eficiente para mostrar nossa cidade, porque além da expressiva circulação de pessoas onde esses equipamentos estão instalados, tem o apelo por informações de data e temperatura da cidade que naturalmente levam a pessoa que passa pelo local a visualizar nossa mensagem. É divulgação do nosso “Aracajuar” de forma ininterrupta, durante todas as faixas do dia, para milhares de pessoas de variados segmentos sociais e categorias econômicas, é Aracaju para todos os gostos”, define Jorge Fraga.

De acordo com a Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom), a campanha prevê ainda, em seu cronograma de ações, o lançamento de um novo vídeo promocional do destino, um jingle (música), outdoor e busdoor. Todas as peças com veiculações nos estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco.

Resultados

O resultado desses investimentos feitos pela Prefeitura em ações de divulgação “já pode ser verificado através de dados fornecidos pela Aena Brasil”, concessionária que administra o Aeroporto Internacional Santa Maria.

“Faço avaliação mês a mês da movimentação em nosso aeroporto e no último trimestre do ano passado verifiquei um aumento de 35% no número de desembarques no Aeroporto Santa Maria, uma melhora considerável no fluxo de turistas, levando-se em conta o cenário de pandemia”, pontua Jorge Fraga.

O secretário acrescenta ainda que tem verificado um grande movimento de turistas na capital e que em conversas com representantes do setor hoteleiro, recebe a informação de que a taxa de ocupação melhorou nos últimos meses e que “a perspectiva deles é positiva”, apesar de os cuidados que se deve ter com a covid-19.

“Percebo neles otimismo e confiança no trabalho que a gestão vem realizando e isso é animador, mostra que estamos no caminho certo e que a tendência, com os necessários cuidados sanitários, é de mais incremento no fluxo de turismo na capital com divulgação constante do destino e o permanente diálogo da gestão com os vários segmentos do turismo”, avalia.

Fonte e foto assessoria