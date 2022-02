Polícia Militar prende homem por latrocínio na zona sul de Aracaju

Nesse domingo (06), equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) efetuaram a prisão de um homem pelo crime de latrocínio, no bairro Jabotiana, zona sul de Aracaju.

Segundo relato policial, a guarnição Tucano 03 fazia patrulhamento no Bairro Jabotiana, quando foi acionada por um cidadão que havia presenciado um roubo. Logo em seguida, os militares visualizaram um suspeito correndo em direção a um matagal. Ele estava com uma camisa enrolada na mão, escondendo um objeto.

Diante disso, imediatamente, os militares deram ordem de parada, momento em que o suspeito retirou a camisa da mão e continuou correndo com uma arma em punho, mas logo foi rendido pelos policiais.

No momento em que a PM realizou a prisão do suspeito, o mesmo confessou ter realizado dois roubos no Santa Maria, e em um deles o cidadão reagiu, foi alvejado e, segundo ele, foi a óbito posteriormente.

Com ele, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares e um revólver calibre 38 com seis munições, sendo uma deflagrada.

O homem foi conduziu à Delegacia Plantonista, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Fonte: Ascom PM/SE