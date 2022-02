Programa Escola da Terra: encontro leva oficinas e socialização

Professores e professoras que atuam em escolas do campo, nas turmas multisseriadas dos anos iniciais do ensino fundamental e em escolas de comunidades quilombolas, tiveram a oportunidade de participar, nos últimos dias 4 e 5, do sexto e último módulos do Programa Escola da Terra, encerrando o ciclo formativo que teve início em julho de 2021. A ação fez parte da programação da Jornada Pedagógica da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc). O encontro foi realizado no Campus Professor Alberto Carvalho da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em Itabaiana.

O Programa Escola da Terra é promovido por meio da parceria entre a Seduc, UFS e municípios, cujo objetivo é oferecer formação continuada específica para os professores que atuam em escolas do campo. Os cinco primeiros módulos aconteceram na modalidade a distância, e apenas este último ocorreu de maneira presencial. A técnica do Serviço de Educação do Campo e Diversidade (Secad) e coordenadora Estadual do Programa Escola da Terra na Seduc, professora Flávia Santos, destacou que esse foi um momento “mão na massa”.

“Nós focamos, principalmente, em trazer para a prática todas as discussões que tivemos ao longo dos módulos. Fizemos várias oficinas, sempre com temas relacionados ao campo, ao quilombola, às discussões étnico-raciais. Tivemos também a socialização dos projetos de intervenção, que foram elaborados durante todo o período de formação, considerando a realidade da comunidade onde essas escolas estão inseridas”, disse. Ela explicou também que a maioria das intervenções apresentadas será desenvolvida já neste ano de 2022 nas unidades de ensino.

Encerrando essa segunda edição do Programa Escola da Terra em Sergipe, o VI módulo de formação contou com oficinas para os professores e professoras cursistas, estruturado nos seguintes temas: Experimentação literária e contação de histórias; Criança na ciência – compartilhando a ciência de forma divertida; A natureza da alimentação: consciência alimentar a partir dos sentidos; Produzindo Abayomis para contação de histórias; Concepções astronômicas na Educação do Campo; Ambiência Criativa e (trans)formadora com robótica; Mosaico no debate sobre arte, educação e democracia; Práticas agroecológicas na Educação do Campo. Além das oficinas haverá também o momento da socialização dos projetos de intervenção.

Programa Escola da Terra

O Programa Escola da Terra é uma ação do Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo). Ele é desenvolvido através de uma parceria entre Ministério da Educação (MEC), representado pela Coordenação Geral de Educação Indígena, Campo, Quilombolas e Tradições Culturais (CGICQTC); Universidade Federal de Sergipe (UFS), Campus Prof. Alberto Carvalho, por meio do Departamento de Educação (DEDI); Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Educação (DED)/Serviço de Educação do Campo e Diversidade (Secad) – e as secretarias municipais de educação (Semeds).

