Programa Mulher do Crea entrega absorventes em Ocupação

A Campanha de Combate à Pobreza Menstrual lançada o ano passado pelo Programa Mulher do Crea-SE finalizou sua primeira etapa com a entrega de absorventes e produtos de higiene, a exemplo de sabonete, creme dental e escova de dente às mulheres do Centro Administrativo, bairro Capucho. Foram mais de 300 itens, frutos da doação de voluntárias e voluntários.

A rede de solidariedade se multiplicou com a participação da Mútua ( Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea), da AEASE ( Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe); do SENGE ( Sindicato dos Engenheiros de Sergipe); da ASESA (Associação Sergipana de Engenheiros Sanitaristas e Ambientais); CreaJr-SE e da DESO (Companhia de Saneamento Básico de Sergipe).

“Nosso objetivo com a Campanha foi ir além da arrecadação de produtos mas, acima de tudo, provocar uma discussão sobre esse problema difícil de combater devido à desigualdade social e econômica. A ação que realizamos teve um resultado expressivo e animador e aqui agradecemos a participação de todos que abraçaram essa causa”, afirma a Coordenadora do Programa Mulher do Crea-SE, engenheira civil, Isabella Veiga.

A líder comunitária da Ocupação, Milene Santos agradeceu pela realização da campanha. “ Agradecemos a empatia do Crea e de todos os envolvidos na arrecadação que vai beneficiar muitas mulheres de nossa comunidade”, disse.

Foto assessoria

Por Iris Valéria