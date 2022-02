Grávida, Karin Roepke fala sobre relação com Claudia Raia, ex de Edson Celulari, e filhos

RELAÇÃO COM CLAUDIA RAIA

Karin achou graça ao receber perguntas sobre como é a sua relação com a ex-mulher do marido, a atriz Claudia Raia.

“Acho muito engraçado como vocês têm curiosidade sobre minha relação com a Claudia. Fico curiosa para saber como vocês imaginam que seria. Graças a Deus, sempre foi tudo tranquilo, sem nenhum estresse ou conflito. Nós nos tratamos com respeito e consideração e não temos um convívio frequente por circunstâncias da vida. Ela, de fato, é uma pessoa divertida, agradável e muito gente boa. Uma supermãe e artista. Só tenho a agradecer porque sei que muita gente tem conflitos com ex-mulheres dos maridos. Esse não é o nosso caso. Por aqui, muita paz e amor.”

REDAÇÃO QUEM,