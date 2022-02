Santana do São Francisco pode ser reconhecido como Capital Sergipana do artesanato em barro

Iniciativa é da deputada Maria Mendonça e deve ser apreciada nos próximos dias pela Alese

O município sergipano de Santana do São Francisco, conhecido pelas obras dos seus artesãos que transformam barro em artes, deve ser considerado “Capital Sergipana do Artesanato em Barro”. A sugestão do título é da deputada estadual Maria Mendonça (PSDB), por meio do Projeto de Lei 19 já protocolado na Assembleia Legislativa de Sergipe.

“A nossa iniciativa visa o reconhecimento e valorização desse município que, além de levar o nome de Sergipe para o Brasil e o mundo, é responsável por gerar emprego e renda para cerca de 70% da comunidade local. São homens e mulheres que trabalham na cadeia produtiva do artesanato, desde a retirada do barro até a comercialização das peças, tanto para o mercado interno quanto para o externo”, explicou Maria, ao citar publicações que apontam a grandeza da arte produzida pelos artesãos santanenses.

De acordo com a deputada, comerciantes de diversas partes do Brasil descobriram a beleza das artes feitas em barro pelos artesãos de Santana do São Francisco, antigo Carrapicho, distante 132 km de Aracaju. Ela contou que pelas ruas do pequeno município, que tem sete mil habitantes, estão espalhados ateliês, além de uma grande área que abriga diversos artistas que expõem e comercializam as suas obras.

Maria ressaltou que para ajudar no escoamento da mercadoria, os artesãos receberam um veículo adaptado, cedido pelo Projeto Dom Távora, realizado pelo Governo de Sergipe em parceria com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA). O investimento foi da ordem de R$ 167,9 mil. “Para nós não resta dúvida de que ao aprovarmos esse título, estaremos oficializando algo que, culturalmente, já está internalizado por todos nós”, disse a parlamentar.

Fonte e foto assessoria