Shopping Jardins Online promove o festival ‘Terça da Beleza’

No dia 8 de fevereiro, consumidor encontra perfumes com até 50% de desconto na plataforma digital de compras

Nesta terça-feira, 8 de fevereiro, o Shopping Jardins inicia o festival ‘Terça da Beleza’ em seu canal de compras online. No dia de estreia, o consumidor encontra uma variedade de perfumes com descontos que chegam a 50%. A cada terça-feira, novas ofertas e benefícios em produtos voltados à beleza e ao autocuidado estarão disponíveis com exclusividade no Shopping Jardins Online.

Dentre os destaques da primeira edição do festival estão: kit Ferrari com eau de toilette refilável + capa para iPhone de R$199 por R$89,90; eau de toilette Gabriela Sabatini de R$99 por R$79; perfume Pergolese Rouge de R$117,90 por R$59,90 e eau de toilette Calvin Klein Ck Everyone de R$499 por R$369, disponíveis na Cosmético Center Beauty; e deo colônia L’eau D’amie de R$169,90 por R$118,90, na Farmacêutica.

As oportunidades são exclusivas para pedidos realizados na terça-feira (8) pelo Shopping Jardins Online. A plataforma de compras está disponível no site shoppingjardinsonline.com.br e aplicativo (Android e iOS), atendendo a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro.

O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100. O prazo de entrega é de até 1 dia útil. O consumidor pode inserir itens de diferentes lojas no mesmo pedido e optar pela retirada nos lockers ou pick-up center localizados no Shopping Jardins.

Terça da Beleza

O quê? A primeira edição do festival apresenta perfumes com descontos de até 50%.

Quando? Terça-feira, 8 de fevereiro.

Onde? Shopping Jardins Online – shoppingjardinsonline.com.br e aplicativo (Android e iOS).

Entregas? Aracaju e algumas regiões da Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, além da retirada gratuita nos lockers e pick-up center localizados no Shopping Jardins.

Foto: Divulgação

Da assessoria