Terceiro Paredão do BBB 22 é entre Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo

Quem está no terceiro Paredão do BBB 22 é o trio Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo. Eles disputam permanência na casa mais vigiada do Brasil após mais uma noite cheia de surpresas e reviravoltas para a formação de mais uma berlinda.

Antes de começar a votação, Tadeu Schmidt lembrou que Natália não podia ser votada por ter ganhado uma imunidade e que Naiara já estava emparedada por causa das consequência da Prova do Líder.

A noite começou com Bárbara, dona do Colar do Anjo, imunizando Laís e descobrindo que ela também estava imune.