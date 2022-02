Vereador Binho visita Diretor Presidente do Ipes Saúde

Na manhã desta segunda-feira, 07, o Vereador Binho foi recebido pelo Diretor Presidente do Ipes Saúde, George Trindade para uma conversa de cortesia. Na oportunidade, acompanhado por George, Binho visitou as dependências do Ipes Saúde e os serviços prestados pela instituição.

Durante a visita, George ressaltou o trabalho realizado durante o pico da pandemia no estado, e agora, com o surto da gripe influenza H3n2. O diretor ainda informou sobre a implementação do gripario no Hospital Cirurgia, que será uma nova ala direcionada ao atendimento de pacientes com sintomas gripais.

George Trindade foi empossado Diretor Presidente do Ipes Saúde pelo Governador Belivaldo Chagas no dia 16 de setembro de 2021 e desde então vem exercendo seu trabalho com maestria à frente da Instituição.

“O Ipes Saúde vem prestando um excelente serviço aos sergipanos. Desde o início de sua gestão, que se deu num período delicado na saúde do estado, diante de uma pandemia mundial, George conseguiu desempenhar sua função oferecendo um serviço de qualidade a população” salientou Binho.

