Vereadora propõe que escolas da rede pública de Aracaju funcionem também como postos de vacinação

Preocupada com o cenário de aumento das contaminações e óbitos por Covid-19, e com a necessidade de ampliação da vacinação do público infantil, a vereadora Professora Ângela Melo (PT) protocolou um ofício para que a Prefeitura torne as escolas municipais também locais de imunização dos estudantes da rede pública de Aracaju.

A solicitação da parlamentar considera também o anúncio feito pela Secretaria Municipal de Educação de retorno das aulas presenciais nas escolas de Aracaju a partir do próximo dia 14 de fevereiro.

“O cenário está muito difícil em todo o país e diversos cientistas, como o Miguel Nicolelis, têm alertado para os riscos de agravamento da crise sanitária em caso de aulas presenciais. Mas se há essa inexplicável insistência em garantir o retorno presencial, que seja ampliando a vacinação das meninas e meninos”.

A preocupação de Ângela é ainda maior depois da orientação da Prefeitura de que, mesmo com registros de casos de covid nas escolas, as aulas não devem ser suspensas.

“A volta presencial das aulas já é algo em si muito inquietante, já que as infecções e óbitos têm crescido todos os dias. E fico ainda mais apreensiva com essa decisão da Prefeitura de manter as aulas mesmo se forem confirmadas contaminações nas escolas. É preciso muita responsabilidade com a saúde e a vida das nossas crianças”, frisou.

Vale enfatizar que diversas cidades do país têm adotado a medida proposta por Professora Ângela Melo e que um Projeto de Lei em discussão na Câmara dos Deputados prevê a criação do Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Vereadora Professora Ângela Melo (PT/Aracaju)

Foto: César de Oliveira