Belivaldo discute prioridades com o relator do Orçamento

O relator-geral da Comissão Mista do Orçamento da União 2022, deputado federal Hugo Leal (RJ), visitou o governador Belivaldo Chagas, no Palácio de Despachos, na tarde desta terça-feira (07). O parlamentar veio a Sergipe conversar com o governador para saber quais as prioridades do Estado para o Orçamento de 2022. Belivaldo Chagas afirmou que o encontro foi de fundamental importância para definir as áreas que precisam receber mais recursos da União, destacando a Saúde como uma de suas principais prioridades. Também acompanharam o encontro, os deputados federais sergipanos Fábio Mitidieri e Laércio Oliveira.

O governador destacou a importância de manter o diálogo aberto com o Parlamento sobre os investimentos da União, fundamentais para o desenvolvimento dos estados. “Precisamos investir na Saúde, mas também na infraestrutura para gerar emprego e renda para os sergipanos”.

Hugo Leal disse que está visitando os governadores para ouvir as demandas dos estados e poder acompanhar a execução dos recursos previstos no Orçamento da União. “O relator do Orçamento tem uma responsabilidade muito grande. O papel do Parlamento tem uma importância muito grande e precisamos manter essas relações, não só porque somos do mesmo partido, mas também porque temos responsabilidade na execução desses recursos orçamentários, principalmente para as áreas que são estratégicas nos estados”, acentuou.

De acordo com o deputado federal, os estados estão precisando de investimentos diversos, especialmente, na área da saúde. “Passamos momentos de dificuldade com a pandemia e isso abriu uma demanda muito grande na área de saúde. Aproveitamos a visita para conversar com o governador sobre as perspectivas do Orçamento da União e quais as prioridades para o Estado de Sergipe”, revelou.

“O nosso papel, não só como relator do Orçamento, mas como parlamentar e enquanto Poder Legislativo, é acompanhar a execução desse Orçamento, que está sob a responsabilidade do Governo Federal. Nada mais justo que vir aos estados para ouvir as demandas e manter um diálogo não somente junto à bancada federal, mas com os governadores”, frisou Hugo Leal.

Ele lembrou que este ano o prazo para a execução das emendas do Orçamento é até julho, por força das eleições, “portanto é preciso saber quais são as prioridades dos estados”. “A responsabilidade da execução do Orçamento é do Governo Federal, mas estamos desempenhando nosso papel institucional de ter a responsabilidade de acompanhar a aplicação e execução dos recursos. Nós do Poder Legislativo não podemos abrir mão dessa prerrogativa, conversando com os estados e fazer disso uma prática permanente não só da alocação dos recursos, mas da aplicação deles”, concluiu.

O deputado federal Fábio Mitidieri ressaltou que o relator do Orçamento veio conhecer as prioridades de investimento de Sergipe para a Saúde, obras e geração de emprego e renda. “O nosso governo vem promovendo uma gestão séria e que tem equilibrado as contas do estado. Belivaldo Chagas está preparando o estado para o desenvolvimento. Estamos cuidando da vida dos sergipanos”, destacou.