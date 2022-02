Breno Garibalde cobra licitação do transporte público em Aracaju

Nesta terça-feira (08), durante a sessão da Câmara Municipal de Aracaju, o vereador, urbanista e presidente da Comissão de Transportes, Breno Garibalde, cobrou melhorias para o sistema de transporte público da capital.

O parlamentar destacou a importância de agilizar a licitação do transporte coletivo, que é um procedimento formal para que o poder público possa fazer contratação de produtos e serviços de forma mais justa e vantajosa.

“O transporte público de Aracaju enfrenta vários problemas, como ônibus quentes, lotados, funcionários demitidos, falta de subsídios e por aí vai. Entretanto, no quesito das gratuidades, aproveito para parabenizar o prefeito Edvaldo Nogueira que, através da Frente Nacional de Prefeitos, está conduzindo esse diálogo e o Governo Federal já sinaliza que existe a possibilidade de subsidiar as gratuidades ou parte delas”, destacou Breno.

Para o parlamentar, com a licitação diversas exigências podem ser feitas, a exemplo: uma parte da frota composta por veículos elétricos, ônibus com ar condicionado, Wi-Fi e etc. Várias cidades do Brasil já possuem alternativas que ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas que utilizam o transporte público.

“Poderemos trazer exigências e os subsídios já detalhados, além de tarifas mais transparentes para a população. Eu penso que o município, através da SMTT, em união com as outras cidades da Grande Aracaju, precisa puxar essa responsabilidade para si e avançar o quanto antes. O transporte público precisa ser de qualidade e ser atrativo para as pessoas, que merecem e precisam de dignidade, agilidade e transparência”, ressaltou o parlamentar.

