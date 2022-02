Casos de Covid disparam! Liberar? Restringir? Como segurar os vacinados?

Desde o início da pandemia todos os setores cometeram uma série de equívocos relacionados ao enfrentamento do novo coronavírus, em sua mais diversas variantes. Mas, talvez, o maior de todos os erros foi politizar uma discussão que deveria ter ficado concentrada apenas na Saúde. Dentre os vários aspectos citados, certamente um dos que mais polemizou foi o processo de imunização da população brasileira, com a compra de vacinas. A Ciência estabeleceu que duas doses e um reforço (até agora) reduziriam os efeitos da covid-19.

O governo federal e os governadores estaduais apostaram na vacina para reduzir e/ou minimizar as taxas de mortalidade por conta do vírus. Mais de 400 milhões de doses foram aplicadas e, entre uma variante e outra, houve uma notável redução dos registros de novos infectados, na ocupação de leitos hospitalares e, consequentemente, dos óbitos pela covid-19. Como “consequência” de uma série de medidas restritivas, a pandemia se associou ao crescimento assustador das taxas de desemprego, houve desaquecimento da economia e, mais uma vez, tudo foi politizado.

Agora, com a nova variante, os casos voltaram a subir e, o pior, de forma mais rápida e assustadora. O grau de infeção parece muito maior desta vez e os governantes estão retomando algumas medidas restritivas. Acertando ou errando, em Sergipe o governador Belivaldo Chagas (PSD) estabeleceu, em decreto, novas regras para a realização de eventos de lazer coletivo, como shows, festas artísticas e blocos, que já valem a partir desta terça-feira (8). Há uma limitação sobre a concentração de pessoas em ambientes externos e internos, que se estendem até o dia 7 de março, por enquanto.

Com quase de 2,4 mil novos infectados nessa segunda-feira (7), não é exagero imaginar que o governador possa, ainda esta semana, “apertar o cerco”, tentar impor novas medidas restritivas. A procura por unidades de Saúde está alta e os registros de óbitos estão evoluindo, o que é muito negativo, e vai findar exigindo uma postura mais “dura” por parte do governador. Mas voltando à relação inaceitável de política & Saúde, muito com o objetivo aberto e claro de desgastar o governo federal, estabeleceram no inconsciente dos brasileiros que a vacina torna o cidadão imune e “protegido” contra a covid-19.

O problema é que, nos últimos meses, registrou-se a retomada da atividade econômica, a recuperação de postos de trabalho e a redução do desemprego; vacinados, os brasileiros demonstram que não temem tanto mais a covid. Vivem como se a pandemia não mais existisse, como se já pudessem conviver, normalmente, com as variantes. A vacina protege sim, salva vidas, mas talvez ela não seja tão eficiente se os abusos continuarem se repetindo; se a desinformação persistir, com fake News nas redes sociais, e também com a “politização” dos setores de comunicação, que deveriam focar na boa informação.

Em síntese, temos muitos vacinados, felizmente, mas é assustadora a onda de novos casos da covid-19 e fica sempre o receio: até quando, mesmo com duas ou três doses da vacina, as pessoas estão seguras e totalmente imunes? Hoje quem tem a “caneta” nas mãos é o governador e cabe a ele analisar junto com sua equipe e decidir. Libera? Restringe? O que fazer? E como segurar em casa, em isolamento, quem já está devidamente vacinado? A economia resiste a novos trancamentos? Apesar de estarmos em um ano eleitoral, o momento requer cautela e atenção, com menos política e mais Saúde para todos.

Veja essa!

Repercutiu bastante a entrevista concedida pelo presidente estadual do MDB, o ex-deputado federal Sérgio Reis, ao CINFORM ON LINE, onde ele confirma que o senador e pré-candidato a governador, Rogério Carvalho (PT), viajou para Alagoas, acompanhado do deputado federal Fábio Henrique (PDT), com o intuito de tomar o comando do MDB em Sergipe.

E essa!

Rogério e Fábio Henrique conversaram com o deputado Isnaldo Bulhões (MDB/AL), líder de seu partido na Câmara Federal. Argumentaram que o deputado federal Fábio Reis estava de saída do MDB para se filiar no PSD. O parlamentar alagoano não tinha conhecimento dos fatos e deixou para ter uma conversa com a família Reis, em uma outra oportunidade.

Terá chapas

Em seguida, além de praticamente confirmar a continuidade de seu irmão Fábio Reis como membro do MDB, Sérgio Reis também antecipou que o partido está conversando e se organizando com o intuito de montar chapas competitivas para deputado federal e deputado estadual. “Não sei sobre o encaminhamento do deputado Garibalde Mendonça, mas o deputado Luciano Bispo já manifestou o desejo de continuar no MDB. Estamos conversando com alguns amigos”.

Goretti e Diná

Sobre a deputada estadual Goretti Reis (PSD), Sérgio disse que ela é sim a pré-candidata do agrupamento para mais uma reeleição na Assembleia Legislativa, e reforçou que mantém um bom relacionamento com a ex-deputada Diná Almeida e o ex-prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida. “Vamos aguardar o resultado do julgamento e vamos ver quem será o candidato a deputado estadual do agrupamento deles. Nossa relação com eles continua muito boa”.

MDB quer Mitidieri

Já sobre a sucessão estadual, Sérgio Reis confirmou que o MDB de Sergipe trabalha, abertamente, em defesa do nome do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) para que ele seja o pré-candidato a governador pelo bloco da situação. “O caminho do MDB de Sergipe é ao lado de Fábio Mitidieri! O MDB está na linha de frente, encabeçando todas as articulações para o nome escolhido para governar Sergipe seja o de Mitidieri”, assegurou.

Jackson ao Senado

Quando questionado sobre o ex-governador Jackson Barreto e seu futuro político, Sérgio Reis explica que “Jackson está determinado a ser pré-candidato a senador da República pelo MDB. Essa definição nós vamos esperar o governador Belivaldo Chagas, e isso será colocado na reunião dos líderes do agrupamento”, disse, enfatizando que o senador Rogério Carvalho só tem conversado sobre política em Lagarto com o grupo do ex-prefeito Valmir Monteiro.

Apoio a Simone

“Somos adversários (de Rogério Carvalho) e não temos qualquer aproximação. Já o grupo do deputado estadual Gustinho Ribeiro (SD) quer a todo custo entrar na base governista. Se pudesse, se tivesse condições, ele pagaria o preço que fosse para ser governo a qualquer custo!”, provocou Sérgio Reis, assegurando que as discussões nacionais não interferem na relação com o MDB. “Nossa pré-candidata à presidente da República é a senadora Simone Tebet. Nosso desafio é construir e defender sua pré-candidatura”, concluiu.

Luciano & Gualberto

O problema é que essa polêmica chega na Alese justamente em um momento atípico: o vice-presidente e deputado Francisco Gualberto (PT) assume a presidência da Casa, interinamente, por conta de uma licença de saúde do deputado Luciano Bispo (MDB), que passará por um procedimento cirúrgico nesta terça-feira (8), em São Paulo, e deverá ficar 30 dias afastado de suas funções. A coluna deseja, inclusive, boa cirurgia para Luciano e uma excelente recuperação.

Vereadores cassados

Os vereadores de Aracaju, Fábio Meireles e José Sávio Góis (ambos do PSC), tiveram seus respectivos mandatos cassados pela Justiça Eleitoral. A tendência é que os suplentes Elber Batalha Filho (PSB) e Camilo Santana (PT) sejam empossados. A Justiça anulou todos os votos recebidos pelo PSC na eleição municipal de Aracaju, em 2020. A decisão cabe recurso, mas os advogados Ana Maria de Menezes, Rogério Carvalho Raimundo e Jefferson Feitosa Filho (autores da ação) estão confiantes na manutenção pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Alô Arauá!

Vários munícipes de Arauá estão surpresos com a quantidade de licitações, denominadas de “pregão”, “registro de preços” e “dispensa e/ou inexigibilidade, promovidas pela atual administração da cidade. Este colunista tomou conhecimento de alguns “procedimentos licitatórios” que, do jeito em que estão “desenhados”, não vai sobrar “pedra sobre pedra”! Para não cometer equívocos, este colunista já encaminhou tudo para um conhecido técnico, muito bem conceituado no Estado, que vai avaliar esses processos. Em breve, novidades…

Gustinho & Jony

No período em que todo mundo conversa com todo mundo, este colunista recebeu a informação de uma reunião política entre o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) e o ex-deputado Jony Marcos. Os dois devem disputar a eleição este ano e o assunto certamente passa pela janela eleitoral que será aberta mês que vem.

Jackson & Rogério

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, está defendendo abertamente que o ex-governador Jackson Barreto abandone a base do governador Belivaldo Chagas (PSD) e seja o pré-candidato a senador da República na chapa encabeçada por Rogério Carvalho. Jackson diz por onde anda que não abre mão de ser o pré-candidato a senador de Lula. Sendo assim…

Bomba!

O Ministério Público apresentou parecer favorável à cassação do Padre Inaldo em razão de captação ilícita de sufrágio, abuso de poder político e econômico em razão do fato envolvendo a suposta compra de votos mediante doações realizadas no gabinete. O MP entendeu que restou provada a compra de telhas para uma determinada eleitora em troca do voto desta e seus familiares. Agora é aguardar a sentença. Se o parecer do MP for acatado, o prefeito de Socorro poderá ter seu mandato cassado.

Olha a Feira!

Inacreditável como não se toma uma providencia com relação as feiras livres, em especial, as praticadas em espaço particular na nossa capital! Infelizmente a Vigilância sanitária parece fazer “vistas grossas”! Já passou da hora do Ministério Público chamar o feito à ordem; dois anos se passaram com uma série de condicionantes para as feiras espaços públicos e privados, mas sem qualquer fiscalização. Pior é que as Secretarias de Saúde parecem inertes sobre o crescimento de casos de covid e o risco de contaminação, sem qualquer cuidado no comércio dos produtos.

Alô São Cristóvão!

Denúncias e mais denúncias se acumulam e estão vinculadas a contratações pela Prefeitura de São Cristóvão. Basta focar na empresa responsável pela coleta do lixo e, em, pelo menos, uns três contratos vinculados a prestadores de serviços de outros segmentos, que estão sendo sempre citados em alguns setores da imprensa. A coluna tem avisado que, “onde tem fumaça, tem fogo”…

Olha a Renascer!

A pergunta da semana é: como pode um Movimento como a Polícia Unida, ter a reivindicação do adicional de periculosidade rejeitado pelo governo do Estado, que apresenta sua negativa de forma técnica, e a Fundação Renascer autoriza verbalmente uma terceirizada a realizar o pagamento dessa periculosidade a terceirizados sem previsão contratual? Com a palavra o Sr. Presidente Wellington Mangueira! O espaço continua aberto e torcendo para que essa informação não passe de um equívoco, pois o histórico do nobre gestor não coaduna com essas práticas…

Tobias & Itabaianinha I

O vereador Neguita (MDB) de Tobias Barreto é conhecido pelas bandeiras que defende, seja da causa animal e o apoio à cultura e ao esporte. Pré-candidato a deputado estadual ele acaba formalizar uma aliança política com o pré-candidato a deputado federal Thiago de Joaldo, de Itabaianinha.

Tobias & Itabaianinha II

“Como eu disse a Neguita: Tobias e Itabaianinha são cidades irmãs, e, junto com o vereador Neguita e tantos outros amigos que já se somaram e que se somarão à nossa caminhada, vamos mostrar que o Sul e o Centro Sul de Sergipe se unirão para fazer a diferença em outubro desse ano. Porque a gente junto pode mudar pra melhor a vida da nossa gente!”, anuncia o pré-candidato a deputado federal.

Carango no Riomar I

O maior site de veículos do Nordeste, o Carango.com.br, traz grandes novidades para 2022, com um espaço físico para a clientela que deseja realizar a negociação do veículo “in loco”. A nova loja, situada no RioMar Aracaju, traz serviços de compra, troca e anúncios de venda de veículos. O espaço possui capacidade para aproximadamente 30 veículos por vez e é algo inédito tanto em Sergipe quanto a nível nacional.

Carango no Riomar II

“Não existe esse formato em nenhum lugar do Brasil. É o primeiro site que faz esse revezamento de revendas dentro de um shopping no país. Não há nenhum lugar que fique de segunda a sábado, e aos domingos, para atender a venda de carros”, destaca o sócio-diretor do Carango, Fábio Bizetto. O Espaço Carango está situado no segundo piso do shopping, próximo à loja Pernambucanas, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 21h.

Carango no Riomar III

Bizetto frisa que o espaço vem para somar às já conhecidas operações online do Carango, permitindo uma experiência em outros canais. “Há 16 anos, atuamos no segmento automotivo de forma digital, mas, em certo momento, sentimos que o mercado precisava se expandir. O espaço físico chega para atender ao consumidor que prefere a negociação de forma presencial”. E mesmo com o espaço físico a todo vapor, o sócio-diretor lembra que o site segue online.

Maria Mendonça I

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) sugeriu, através de Projeto de Resolução, que seja criada, no âmbito do Estado de Sergipe, a Comissão em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. “A nossa proposta visa criar uma comissão permanente, tendo por objetivo discutir as matérias relativas às pessoas com deficiência, de modo a dar a devida importância ao tema e ajudar na promoção dos direitos e liberdades fundamentais garantidos pela Constituição Federal a todos os brasileiros”, explicou a parlamentar.

Maria Mendonça II

De acordo com o Projeto, já protocolado na Assembleia Legislativa, a Comissão deve atuar no sentido de planejar, zelar, articular a estratégia do Poder Legislativo na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, acompanhando e fiscalizando as políticas públicas que existem em âmbito estadual.

Maria Mendonça III

Dentre as atribuições da Comissão estão opinar e emitir pareceres sobre proposições relativas às políticas para pessoas com deficiência; promover a defesa dos direitos dessa camada da população; fiscalizar e acompanhar programas governamentais relativos aos seus direitos, bem como estudar e propor políticas públicas para a ampliação desses direitos.

Maria Mendonça IV

Também deve receber, avaliar e investigar denúncias relativas à ameaça ou à violação dos direitos desses cidadãos; promover eventos destinados a diagnosticar e analisar problemas enfrentados por eles; gerar iniciativas que couberem a ao Legislativo, conforme preconiza a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ratificada pelo Brasil.

Kartódromo I

O kartódromo Emerson Fitipaldi, localizado na Orla de Atalaia, passou por uma vistoria técnica para dar início as adequações que deixarão a estrutura no padrão exigido pela Comissão Internacional de Kart da Federação Internacional de Automobilismo e, com isso, conquistar a homologação CIK FIA. O local receberá três competições de automobilismo nacionais.

Kartódromo II

No calendário 2022 previsão pela Federação Sergipana de Automobilismo e pela Associação Sergipana de Kart estão a Copa Nordeste de Kart, ocorrerá de 21 a 23 de abril, a Copa Brasil, que está agendada para acontecer de 20 a 30 de julho, e três etapas do Campeonato Sergipano (março, maio e junho). Participaram da reunião o presidente da FSA, Kennedy Fonseca; o presidente da ASK, Renan Tavares; o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Nitinho; e o presidente da Emurb, Sérgio Ferrari.

Renan Tavares

De acordo com Renan Tavares, com a homologação, o kartódromo de Aracaju será o quarto no padrão internacional do Brasil. “Após quase 17 anos desde a inauguração da Orla de Atalaia, está é a primeira vez que a pista passa por essa recuperação completa, onde todo o asfalto será substituído e colocado um no padrão internacional. Com isso, poderemos, já em 2023, receber eventos da Confederação Internacional de Automobilismo”, declarou.

Kennedy Fonseca

O presidente da Federação Sergipana de Automobilismo, Kennedy Fonseca, afirmou que as competições irão contribuir para o turismo e movimentarão a economia da cidade. “A previsão é que na Copa Nordeste venha mais de 100 pilotos para Aracaju e na Copa Brasil serão mais de 300 pilotos, além disso, ainda acompanham os mecânicos, preparadores, técnicos e familiares que lotarão os hotéis da cidade”.

CRA/SE

O Conselho Regional de Administração de Sergipe e do Ceará assinaram termo de Cooperação Técnica para transferência de tecnologia que favorecerá registrados. A parceria foi fruto da visita técnica do presidente CRA-SE, Adm. Jorge Cabral, e do vice-presidente, Adm. Gildson Mendes, ao CRA-CE no ainda em 2021.

Transferência

O documento foi assinado em janeiro de 2022, via SEI (Sistema Eletrônico de Informação), dando o ponta pé para a implantação das ferramentas. A parceria tem como objetivo transferir tecnologias do CRA-CE para a entidade sergipana que contará com mais benefícios. No acordo estão a nova plataforma do ALÔ Fiscal, o CRA Capacita e o CRA Jovem.

Jorge Cabral

“Consolidamos essa parceria mediante a viagem que fizemos ao Ceará no final do ano passado, quando conhecemos in loco essas ferramentas. De uma forma geral, essas tratativas tiveram início em 2021, quando comecei a viajar para Brasília para os Fóruns de Presidente, e na oportunidade, conheci o presidente do Ceará, o Adm. Leonardo Macedo, o qual considero um profissional que está a frente do seu tempo em nível de visão empreendedora”, declarou o presidente do CRA-SE.

Inauguração

Nesta quarta-feira (9), às 22 horas, haverá a inauguração do Metropolitan Lounge Bar, , nova casa de show de Aracaju, em um evento exclusivo para convidados e que terá como atrações a Banda 5round e o cantor João Moraes e mais uma atração surpresa. Já na sexta-feira (11), a partir do mesmo horário, a folia retorna, agora para o público em geral, com shows dos cantores Gabriel O Príncipe, Danielzinho e Igor Ativado.

