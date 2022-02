Confiança e Atlético Gloriense ficam no empate em 2 a 2 no Batistão, na 4ª rodada do Sergipão

A 4ª rodada do Campeonato Sergipano, teve sequência na noite desta segunda-feira (07/02), com a partida entre Confiança x Atlético Gloriense na arena Batistão, em Aracaju. O confronto foi marcado por quatro gols todos no segundo tempo da partida.

O Atlético Gloriense abriu o placar com um golaço do Cristiano. Em seguida, o atacante Renan Gorne empatou a partida. Não demorou muito e o Gloriense ampliou com gol de Lucas, mas o meia-atacante Ítalo do Confiança empatou o jogo e terminou em 2×2.

A 4ª rodada será finalizada nesta quarta-feira. Acompanhe os detalhes:

Quarta-feira (09/02)

15h15 – Maruinense x Sergipe, estádio Fernando França, em Carmopólis

Também na quarta-feira terá início a 5ª rodada com o confronto entre América de Propriá e Lagarto, no estádio Miguel Queiroz, em Porto Real do Colégio, às 15h15.

Fonte FSF

Foto: Mikael Machado