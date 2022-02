O coronel Alexsandro Ribeiro de Souza é o novo comando do policiamento no interior, após deixar o Batalhão da Polícia Militar em Tobias Barreto, no mês de janeiro.

Coronel Ribeiro já passou pelos batalhões sediados em Itabaiana (3° BPM), em Lagarto (7°BPM) e em Tobias Barreto, tendo sido comandante deste último, desde a inauguração do mesmo em 2016, até o mês passado.

Com 27 anos de carreira militar, 14 anos foram atuando no interior do estado