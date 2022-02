Deputado pede segurança para prefeito de Aleixo e fala sobre fiscalização ao Executivo

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) usou o pequeno expediente, nesta terça-feira, 08, para debater dois temas que ele se disse preocupado a respeito. As declarações ocorreram na tribuna durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

O parlamentar solicitou o apoio da secretaria de segurança pública do estado para garantir a segurança do prefeito de São Miguel do Aleixo, Gilton Menezes. Ele disse que o chefe daquele município vem passando por problemas durante as suas locomoções.

“Aconteceu um incidente no dia 7 de fevereiro envolvendo o prefeito de São Miguel do Aleixo, Gilton Menezes, por volta das 20 horas, no trevo entre Nossa Senhora Aparecida e Aleixo. Um veículo começou a segui-lo e não foi a primeira vez, o acompanhou até sua residência. Ele já tinha feito um boletim de ocorrência anteriormente por um fato semelhante e registrou outro boletim de ocorrência”, falou o deputado.

Georgeo Passos pediu que o prefeito seja recebido pela secretaria de segurança para garantir sua integridade física.

Fiscalização ao Executivo

O parlamentar disse que diversos cargos comissionados foram criados após publicação em duas edições do Diário Oficial do Estado. Ele salientou que é preciso ter cuidado com esta prática no Poder Executivo.

“Agora o ano eleitoral iniciou e velhas práticas voltam a acontecer. Só nesse mês de fevereiro, em duas canetas do governador Belivaldo Chagas, 35 novos cargos em comissão foram criados. Aquela absurda transformação de cargos que ainda existe só no poder executivo”, falou.

Ele lembrou que os poderes legislativo e judiciário já abandonaram esta prática, mas que o executivo ainda não conseguiu. Georgeo Passos informou que está acompanhando o Diário Oficial diariamente para realizar as denúncias quando necessário.

“A população, e todos nós, queremos que as eleições transcorram com tranquilidade, mas esta prática antiga, arcaica, de transformação de cargos para beneficiar aliados políticos, lógico que nós estaremos aqui sempre denunciando e criticando”, afirmou.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira/Alese