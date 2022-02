Eduardo Lima é eleito presidente da Comissão de Educação na Câmara

Nesta terça-feira, 8, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), e alguns de seus colegas parlamentares deliberam sobre a eleição dos cargos dentro das Comissões Temáticas Permanentes que fazem parte do Legislativo Municipal.

O resultado das tratativas culminou em Eduardo Lima, sendo eleito por 04 votos contra 01, a Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes.

Ele que já tem experiência no trabalho das Comissões, permanece como membro da Comissão de Saúde, Direitos Humanos, Assistência Social e Defesa do Consumidor e deixa a pasta da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transpote e Meio Ambiente.

As Comissões são órgãos técnicos, possuem o objetivo de acelerar a tramitação dos projetos de lei e assegurar que os mesmos tenham compatibilidade com a Constituição Federal e com as legislações locais.

A incumbência das mesmas é a emissão de pareceres técnicos especializados sobre determinados temas e a realização de investigações. É ainda atribuição das Comissões, realizar visitas aos equipamentos do poder público municipal, propor debates e audiências públicas, como também promover a fiscalização do devido funcionamento dos órgãos no que diz respeito ao âmbito municipal de Aracaju.

“Fico muito satisfeito em integrar mais uma Comissão, agora presidindo a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, que possui temas muito relevantes para nossos municipes. O trabalho não para, estamos sempre com muito afinco, buscando dar o nosso melhor para população aracajuana”, afirmou o vereador.

foto: Gilton Rosas

da assessoria