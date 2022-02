“Fomos no 17 de março entregar praça e vamos retornar nos próximos meses para entregar escola”, disse Joaquim

Na falação na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) de hoje, 8, o vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha (PROS), enfatizou na tribuna, sobre o anúncio da secretária municipal da educação, a professora Cecília, das inaugurações para ainda este ano letivo, de três unidades escolares: no bairro Farolândia; Santa Maria e 17 de Março. Lembrando que, pela primeira vez, no bairro Santa Maria, está chegando uma escola de tempo integral da rede municipal de ensino.

“Com a pandemia, com o aumento do desemprego e, consequentemente, a perda de renda das famílias, a procura pela rede municipal e estadual cresceu de forma significativa este ano. Falo com propriedade por ser dono de uma escola. É sabido que, com a modernização das escolas públicas, com a nova gestão, favoreceu pelas escolhas e decisões dos responsáveis. Estive, recentemente, no Colégio Ofenísia Freire, localizado no bairro Farolândia, e observei toda essa conduta em estrutura e organização”, pontuou Joaquim que ainda completou sua comemoração pela ampliação das vagas na rede municipal.

Segundo informações da Prefeitura Municipal de Aracaju, os bairros Santa Maria e 17 de Março já contam, atualmente, com sete unidades de ensino: três de Educação Infantil, três de Ensino Fundamental e uma que oferece as duas modalidades. Nestes bairros, também é ofertada Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para o ano letivo de 2022, foram disponibilizadas 792 vagas, sendo que 506 destas foram destinadas à Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Novas escolas

A nova unidade de Educação Infantil (Emei) do Santa Maria, que também contemplará os moradores do 17 de Março, tem data prevista de inauguração para abril. A Emei terá capacidade para 188 alunos, de 0 a 5 anos, e ofertará tanto creche, quanto pré-escola. O investimento de R$4 milhões foi viabilizado por recursos do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) e do Tesouro Municipal.

Farolândia

No bairro Farolândia, a Prefeitura de Aracaju ambém investe para ampliar a oferta de vagas para crianças na primeira infância, a partir da construção de uma nova escola de Educação Infantil, fruto de um investimento de mais de R$3 milhões.

A Emei da Farolândia terá capacidade de oferecer 268 vagas para crianças entre 0 a 6 anos, possuirá área de 2.400 m² e contará com lactário, dez salas de aula, refeitório, copa, cozinha, horta e playground, alcançando uma área construída de 950 m². A previsão de inauguração é para junho.

