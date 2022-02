FSF divulga datas das 6ª e 7ª rodadas do campeonato sergipano

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou na tarde desta segunda-feira (07/02) as datas e horários das partidas da 6ª e 7ª rodadas do Campeonato Sergipano da Série A1.

A divulgação só foi possível após publicação das datas e horários da sequência dos jogos do Sergipe na Copa do Nordeste de 2022. O clube é o representante da entidade na competição. Confira as partidas das 6ª e 7ª rodadas:

6ª rodada

19/02 (sábado)

16h – Confiança x FreiPaulistano, arena Batistão, em Aracaju

18h – Lagarto x Atlético Gloriense, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

20/02 (domingo)

15h15 – Maruinense x Itabaiana, estádio Fernando França, em Carmopólis

15h15 – Boca Júnior x América de Propriá, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis

09/03 (quarta-feira)

20h15 – Falcon x Sergipe, arena Batistão, em Aracaju

7ª rodada

26/02 (sábado)

15h15 – América de Propriá x Confiança, estádio Miguel Queiroz, em Porto Real do Colégio

16h30 – Atlético Gloriense x Maruinense, estádio Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória

27/02 (domingo)

16h30 – Itabaiana x Falcon, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

02/03 (quarta-feira)

16h – FreiPaulistano x Lagarto, estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo

16/03 (quarta-feira)

20h15 – Sergipe x Boca Júnior, arena Batistão, em Aracaju

Fonte FSF

